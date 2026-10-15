Si el Papa León XIV no viene a Argentina, ¿qué pasará con el feriado?

El Gobierno de Javier Milei aguarda definiciones desde la Santa Sede tras la exitosa operación en la que al Papa León XIV se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. La administración nacional reconoce que la ansiada visita oficial a la Argentina resulta complicada de concretar durante este año. El estado de salud del Sumo Pontífice concentra ahora toda la atención del Vaticano.

La agenda original contempla la llegada del Santo Padre entre el 8 y el 11 de noviembre. No obstante, los tiempos de recuperación hacen especular con la cancelación de la gira por la región, la cual incluye también a Uruguay y Perú. El canciller Pablo Quirno afirmó que “toda la información que tenemos del Vaticano es que la intención del Papa, antes de su intervención, era realizar esta visita tan esperada por los argentinos, pero como estas cosas inesperadas suceden, hay que esperar las decisiones finales”.

Ante la posibilidad de que la gira papal se postergue para el año 2027, el Ejecutivo nacional analiza el impacto que la medida tendrá en el calendario oficial de feriados. La cancelación del viaje no modifica automáticamente los días no laborables fijados por decreto, por lo que las autoridades nacionales deberán resolver en las próximas horas si publican una nueva normativa que anule el esquema especial aprobado semanas atrás.

La planificación actual declara el evento de interés nacional y establece una unidad especial de organización. El esquema dispuesto fija el lunes 9 de noviembre como feriado nacional en todo el país. Por su parte, el martes 10 de noviembre rige para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 de noviembre aplica a la provincia de Buenos Aires. Si no llega la confirmación oficial, el Gobierno deberá emitir otro decreto para dar marcha atrás con la medida.