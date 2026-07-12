Si fuiste a la Fiesta Provincial del Carneo Español 2026, buscate

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POR REDACCIÓN
Hace 3 horas
La Fiesta del Carneo Español fue uno de los principales atractivos en San Juan. El encuentro, que se desarrolló en el Predio Gaucho José Dolores, reunió a productores, emprendedores, artesanos y cientos de familias que recorren los distintos espacios dedicados a la producción local.
El público pudo encontrar una amplia variedad de alimentos frescos, productos regionales, conservas, panificados, dulces, vinos, aceites de oliva y una importante oferta de artesanías elaboradas por manos sanjuaninas. Además, los emprendedores exhibieron sus creaciones en rubros como indumentaria, decoración, marroquinería y objetos de diseño.
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