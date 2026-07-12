Si fuiste a la Fiesta Provincial del Carneo Español 2026, buscate

La Fiesta del Carneo Español fue uno de los principales atractivos en San Juan. El encuentro, que se desarrolló en el Predio Gaucho José Dolores, reunió a productores, emprendedores, artesanos y cientos de familias que recorren los distintos espacios dedicados a la producción local.

El público pudo encontrar una amplia variedad de alimentos frescos, productos regionales, conservas, panificados, dulces, vinos, aceites de oliva y una importante oferta de artesanías elaboradas por manos sanjuaninas. Además, los emprendedores exhibieron sus creaciones en rubros como indumentaria, decoración, marroquinería y objetos de diseño.

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