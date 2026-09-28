Padres de estudiantes de colegios preuniversitarios realizaron una presentación ante la Justicia y, ante esta situación, Guadalupe Aguiar, secretaria de SiDUNSJ, explicó a DIARIO HUARPE cuál es la posición del gremio. Según señaló, la organización conoce el planteo por los medios de comunicación, pero todavía no tiene en sus manos la presentación ni conoce exactamente qué solicita.

“Nosotros hemos escuchado por medios de comunicación. No tenemos claro, no tenemos en nuestras manos esa presentación”, afirmó Aguilar. Por este motivo, la dirigente evitó pronunciarse sobre el contenido y el alcance del planteo judicial.

El funcionamiento de los colegios

Aguilar sostuvo que existe un objetivo común entre las familias y los trabajadores universitarios: que las universidades y los colegios preuniversitarios funcionen. “Todos y todas queremos que las universidades funcionen, que los colegios preuniversitarios funcionen”, expresó.

La secretaria de SiDUNSJ vinculó ese objetivo con la situación de los trabajadores y el reclamo salarial que mantienen. “Para eso necesitamos que el gobierno nacional cumpla con lo que le debe a los trabajadores en este país, a los universitarios y a otros sectores también”, manifestó.

El antecedente del diálogo

Aguilar recordó que a comienzos de año representantes del gremio mantuvieron una reunión con padres de estudiantes de los colegios preuniversitarios. Según explicó, el encuentro se desarrolló en buenos términos y desde SiDUNSJ dejaron sus teléfonos particulares para continuar el contacto.

“Nosotros dejamos nuestros teléfonos particulares a los representantes de los padres que asistieron. Sin embargo, no hemos tenido contacto, no han buscado ese contacto”, señaló la dirigente.

A pesar de que no volvieron a reunirse, Aguiar aseguró que el gremio mantiene abierta la posibilidad de diálogo. “Seguimos abiertos y abiertas a diálogos”, sostuvo.

La postura frente al recurso de amparo

Consultada sobre el recurso de amparo y sobre la posibilidad de que tenga alcance en la provincia, Aguiar evitó dar una opinión porque afirmó que desconoce el contenido de la presentación. “Los caminos de la justicia son insondables”, expresó.

“No puedo opinar sobre eso, no conozco ese alcance”, agregó la secretaria de SiDUNSJ. Además, señaló que no conoce antecedentes en el país de una situación similar a la que ocurre actualmente en San Juan.

“No hay antecedentes en el país de esto que está aconteciendo en San Juan, por lo cual no tengo certeza de que eso tenga alguna viabilidad”, concluyó Aguiar.