La causa contra Facundo Moyano sumó este lunes tres testimonios importantes. La madre, la hermana y una amiga de Candela Arizaga declararon ante la Justicia y coincidieron en que no tenían conocimiento de episodios previos de violencia en la pareja.

Las declaraciones fueron tomadas por la fiscal Florencia Nocerez, quien investiga al exdiputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Miriam Puntonet, madre de Candela, contó que sabía de la relación desde el verano y que incluso había conocido personalmente a Moyano. Al ser consultada sobre posibles antecedentes de violencia, aseguró que su hija siempre le había hablado bien de él y que nunca había conocido una situación de ese tipo.

En la misma línea declaró Victoria Arizaga Morel, hermana de la joven, quien sostuvo que veía bien a la pareja y que Candela nunca le había contado sobre episodios violentos durante la relación.

La joven también tuvo que explicar una publicación que realizó en Instagram el día del episodio que originó la investigación. En aquel momento había cuestionado a los políticos y mencionado los derechos de las mujeres. Sin embargo, eliminó la historia cerca de una hora después.

Ante la fiscal, Victoria explicó que realizó la publicación en un momento de enojo tras enterarse de lo ocurrido y afirmó que el mensaje no estaba dirigido específicamente contra Moyano.

También declaró Nicole Bizzozero, amiga de Candela, quien aseguró que conocía la relación desde sus comienzos. Según manifestó, había presenciado discusiones habituales de pareja, pero ninguna situación que la pusiera en alerta.

La nueva declaración de Candela

Los testimonios se conocieron una semana después de que Candela volviera a declarar para ampliar y rectificar algunos puntos de su primer relato ante la Justicia.

Entre otras cuestiones, la joven modificó su versión sobre cómo recuperó el celular que había quedado en el departamento de Moyano. También negó haberle dicho al policía que intervino aquella madrugada que había sido golpeada o mantenida encerrada.

Arizaga atribuyó lo sucedido aquella noche al consumo de drogas y aseguró que atravesó un episodio de delirio. Además, manifestó su intención de que se levanten las medidas de protección para poder volver a ver a Moyano.

Por el momento, las restricciones continúan vigentes y la causa sigue en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3.