El Ministerio de Gobierno de San Juan y la Dirección de Coordinación de RedTulum confirmaron que siete líneas de colectivos modificarán sus itinerarios habituales a partir de este 2 de noviembre. La medida afectará directamente a los servicios 206, 204, 205, 200, 20, 214 y 209 en diferentes puntos del territorio provincial. Las autoridades remarcaron que el objetivo central es optimizar la conectividad general y responder a las demandas de los usuarios.

La reestructuración responde a un trabajo técnico exhaustivo que integró estudios territoriales en campo, encuentros de trabajo con las empresas de transporte y el procesamiento de los reclamos recibidos. Desde la Dirección de Coordinación de RedTulum explicaron que los análisis consideraron el estado de las arterias y los enlaces entre comunidades para agilizar los traslados diarios hacia escuelas, centros de salud, comercios y reparticiones públicas.

El esquema detallado indica que la línea 206 transitará por Del Carril, José Dolores, General Acha y El Cano antes de tomar su rumbo al centro, aplicando el mismo mapa para el retorno. Por su parte, la línea 204 sumará en su traza a Hipólito Irigoyen, Doctor Ortega, Magallanes, Boulevard Sarmiento y Mendoza. En tanto, la línea 205 hará su paso por Manuel Quiroga, General Acha, Progreso, Putaendo y nuevamente Progreso.

Respecto a la línea 200, las variantes afectarán el circuito que une la localidad de Médano de Oro con la plaza principal de Villa Krause, tanto de ida como de regreso. Asimismo, el colectivo 20 sumará un trayecto por Quiroz, España, Doctor Ortega, Mendoza, Sívori, Cobos, Boulevard Sarmiento, Salvador María del Carril, Progreso, Putaendo, Balmaceda, José Dolores, La Estación y calle Proyectada.

Por último, la línea 214 recorrerá General Paz, El Tambolar, Doctor Ortega, Jorge Newberry, J. Aguilar, 25 de Mayo, Sargento Acosta, C. Pasteur y Rivadavia. Finalmente, la línea 209 irá por Doctor Ortega, Hipólito Irigoyen, Juárez Celman, 25 de Mayo Sur, J. Aguilar, Bahía Blanca, República del Líbano y San Miguel. Todas las modificaciones contarán con un período de prueba de 60 días para medir frecuencias y tiempos.