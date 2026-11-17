Representantes de siete provincias productoras de tabaco se reúnen este martes 17 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires para analizar la situación del Fondo Especial del Tabaco (FET) e impulsar cambios en su financiamiento. El objetivo es acordar una postura unificada para presentar ante el Congreso Nacional.

Participan delegaciones de Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Chaco, Corrientes y Catamarca, en una jornada organizada por la Federación Argentina de Productores Tabacaleros. Por Misiones asistirán referentes de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (Aptm), la Cámara del Tabaco y la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (Actim).

La propuesta para ampliar los recursos del FET

Uno de los principales puntos de la agenda es el impulso a un proyecto de ley que propone sumar nuevas fuentes de financiamiento al Fondo Especial del Tabaco. La iniciativa plantea aplicar un gravamen equivalente al 7% sobre el precio de venta al público de cigarrillos electrónicos, vapeadores, tabaco calentado y otros dispositivos o artículos con nicotina.

Además, durante el encuentro se analizarán herramientas de trazabilidad y mecanismos para optimizar los controles y la recaudación del sector. La intención de las provincias es consensuar una posición común frente a los cambios que se buscan promover.

Cómo será la reunión

La actividad comenzó a las 8:30 con una reunión interna entre las delegaciones provinciales para consensuar posiciones. Luego, a las 10, está previsto el encuentro central en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con especialistas, dirigentes sectoriales y legisladores nacionales.

La apertura estará a cargo de Eduardo Rodríguez, director de Economías Regionales de CAME, y Pedro Pascuttini, presidente de la entidad anfitriona. También disertará Pablo Sívori, economista de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía Internacional por la Universidad de Birmingham.

Trazabilidad y debate legislativo

Durante la jornada, los representantes provinciales expondrán la situación del FET en cada distrito. Además, el senador provincial por Salta, Enrique Cornejo, presentará el proyecto para incorporar nuevas manufacturas de tabaco al régimen de Impuestos Internos y al Fondo Especial.

Por su parte, Lucio Manuel Paz Posse abordará una propuesta de trazabilidad y fiscalización para incorporar códigos QR a los sistemas de control de comercialización, que sería presentada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El cierre estará dedicado a la intervención y el debate de los diputados y senadores nacionales presentes.