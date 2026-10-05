Lucas Muñoz Moreno, de 37 años, permanece en estado crítico y en terapia intensiva del Hospital Doctor Guillermo Rawson tras el violento siniestro vial ocurrido este domingo en avenida Ignacio de la Roza y calle Sarmiento, en Capital. Mientras tanto, las pericias continúan para determinar cómo se produjo el choque en el que el hombre salió despedido de su vehículo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:36. Según los primeros datos incorporados a la investigación, una Chevrolet S10 conducida por Matías Ducaud, de nacionalidad chilena, circulaba por avenida Ignacio de la Roza de oeste a este. Al mismo tiempo, Muñoz Moreno transitaba por calle Sarmiento de norte a sur a bordo de un Fiat Idea.

Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la esquina. Tras el impacto, el Fiat se desplazó hacia el sector sur de Ignacio de la Roza y terminó contra varios vehículos que se encontraban estacionados.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la violencia del choque provocó que Muñoz Moreno saliera despedido del habitáculo por la ventanilla del acompañante. El hombre quedó debajo de uno de los vehículos estacionados, un Peugeot gris.

Una médica que circunstancialmente pasaba por el lugar advirtió la situación y le brindó las primeras asistencias. La profesional realizó maniobras de reanimación hasta la llegada de una ambulancia del servicio de emergencias 107, que trasladó al conductor al Hospital Rawson.

En un primer momento, desde el centro de salud se informó que Muñoz Moreno presentaba un traumatismo encéfalo craneano moderado, escoriaciones y politraumatismos. Sin embargo, su cuadro se agravó posteriormente y fue derivado a terapia intensiva. Según informó su familia, los médicos detectaron un leve derrame en el sector izquierdo de la cabeza y su estado es crítico.

Pericias y cámaras para reconstruir el choque

La investigación continúa para establecer qué ocurrió exactamente en la esquina. Personal de la Comisaría Tercera, la Brigada de Delitos Especiales y Policía Científica trabajaron en el lugar y aún restan medidas para determinar la mecánica del siniestro y las eventuales responsabilidades.

También fueron solicitadas las imágenes de las cámaras de seguridad del CISEM ubicadas en la zona. El material será clave para reconstruir la secuencia, establecer la trayectoria de los vehículos y conocer las circunstancias previas a la colisión.

A Ducaud, conductor de la Chevrolet S10, se le practicó un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo. Hasta el momento no se estableció responsabilidad penal sobre ninguno de los conductores, ya que la Fiscalía aguarda los resultados de las pericias para definir los próximos pasos de la investigación.