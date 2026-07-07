El niño de un año y cuatro meses que este lunes cayó de cabeza dentro de un tacho de 20 litros con agua en Villa Lerga, departamento Rawson, continúa internado en grave estado en el Hospital Rawson. Según informaron fuentes judiciales, permanece intubado y bajo estricta observación médica, mientras los profesionales aguardan su evolución para conocer el alcance de las posibles secuelas.

La actualización sobre su estado de salud fue brindada este martes por la ayudante fiscal Victoria Martín, quien confirmó que el menor continúa en terapia intensiva y que el equipo médico monitorea especialmente su respuesta neurológica antes de emitir un pronóstico.

El dramático episodio ocurrió alrededor de las 18:30 del lunes, cuando el pequeño se encontraba jugando en el patio de su vivienda mientras su madre realizaba tareas domésticas.

De acuerdo con la investigación, la mujer lavaba ropa y entraba y salía de la casa para buscar más prendas. En uno de esos momentos, el niño cayó dentro de un recipiente de aproximadamente 20 litros que contenía agua.

Al advertir la situación, los familiares lo rescataron de inmediato y solicitaron ayuda al servicio de emergencias.

El primer efectivo policial en arribar al domicilio fue el agente Franco Molina, quien comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Gracias a esa rápida intervención, el pequeño logró ser estabilizado hasta la llegada de la ambulancia.

Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde inicialmente los médicos informaron que respiraba por sus propios medios y que su estado era estable.

Sin embargo, con el correr de las horas el cuadro clínico requirió mayores cuidados. Actualmente permanece intubado y bajo monitoreo permanente, mientras los especialistas evalúan su evolución y esperan conocer cómo responde desde el punto de vista neurológico para establecer un pronóstico más preciso.

En paralelo, la Unidad Fiscal continúa con la investigación del hecho. Hasta el momento no surgieron elementos que indiquen la comisión de un delito y la principal hipótesis sostiene que se trató de un accidente doméstico ocurrido durante un momento de descuido.

Los investigadores continúan tomando testimonios y reuniendo información para reconstruir con exactitud cómo ocurrió el episodio.

Mientras tanto, la familia permanece acompañando al pequeño en el Hospital Rawson, a la espera de una evolución favorable en las próximas horas. El caso generó una profunda conmoción en Rawson y volvió a poner el foco en la importancia de extremar los cuidados con niños pequeños frente a recipientes con agua, incluso aquellos de reducida capacidad, ya que representan un riesgo potencial para los menores de corta edad.