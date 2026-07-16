Santiago viola en un hombre de máxima confianza del presidente Milei y de su hermana., además de una figura clave en el ámbito judicial de La Libertad Avanza.

El Gobierno nacional mantiene un estricto silencio tras la difusión de imágenes que muestran a Santiago Viola, viceministro de Justicia de la Nación, presenciando el partido de la Selección Argentina ante Suiza en el marco del Mundial 2026. La escena, capturada en el Arrowhead Stadium de Kansas City, generó ruido político debido al perfil de alta responsabilidad que ocupa el funcionario.

Viola no es un funcionario más en la estructura de La Libertad Avanza (LLA). Su figura es central por varios motivos. Es considerado uno de los hombres de mayor confianza del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Antes de asumir en la cartera de Justicia en marzo pasado, fue el apoderado legal del partido durante el proceso electoral nacional.

Actualmente, representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección y disciplina de jueces.

La denuncia en redes sociales

La fotografía comenzó a circular el pasado domingo a través de la red social X, tras ser publicada por el periodista Nicolás Pizzi. Según el reporte, Viola fue avistado con una ubicación privilegiada, muy cerca del campo de juego.

"Por las dudas, es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura", señaló Pizzi al momento de viralizar la imagen, marcando el contraste entre la función pública y la presencia en el evento deportivo. Según describió, el funcionario "pegó linda ubicación, cerca del campo".

La sombra de un juez en la tribuna

La nota periodística no se limitó al funcionario del Ejecutivo. Según el mismo informe, en el estadio también se encontraba presente un juez de la Cámara de Casación, quien actualmente debe intervenir en expedientes críticos relacionados con la AFA. Aunque el magistrado intentó pasar inadvertido —o "camuflado", según describió el periodista—, su presencia en un evento de tal magnitud no pasó desapercibida, alimentando las especulaciones sobre la coincidencia de funcionarios del ámbito judicial en la sede del Mundial.