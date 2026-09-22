La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, se refirió al acompañamiento que recibirán los estudiantes y la comunidad educativa tras la muerte de un alumno, un hecho que, aunque ocurrió fuera del ámbito escolar, tuvo impacto entre sus compañeros.

Fuentes señaló que las situaciones que atraviesan las familias y la sociedad también repercuten dentro de las escuelas. “Todos los problemas sociales impactan en la escuela”, sostuvo la funcionaria, y remarcó que en este caso existe “un dolor muy grande” por la pérdida de un estudiante.

Ante esta situación, aseguró que el Ministerio de Educación acompañará tanto a la familia como a la institución y a los alumnos que compartían espacios con el joven fallecido. “Vamos a acompañar a toda la familia en este proceso que están llevando, pero por supuesto también acompañar a la institución educativa”, expresó.

La ministra explicó que la intervención estará orientada especialmente a los compañeros del estudiante, que también atraviesan el duelo dentro del ámbito escolar. “Es un proceso muy triste en este momento”, señaló, al referirse a la situación que atraviesan los integrantes de la comunidad educativa.

Cómo será la contención en la escuela

Consultada sobre la posibilidad de realizar charlas específicas para los alumnos, Fuentes explicó que las estrategias dependerán del contexto y de las características de cada institución.

En ese sentido, indicó que los equipos de orientación y las propias escuelas serán los encargados de determinar cómo abordar la situación. “Los gabinetistas y por supuesto también la escuela, según el ámbito, el contexto y de qué gestión sea, también lo abordan de diferentes maneras”, explicó.

La funcionaria agregó que también podría tener participación la comunidad religiosa vinculada con la institución. “Estoy muy segura que la parte religiosa también va a aportar esa fortaleza que van a necesitar nuestros estudiantes para seguir en este año escolar”, afirmó.

De esta manera, Educación prevé un abordaje que combine el acompañamiento institucional con herramientas de contención para los estudiantes que mantenían un vínculo cotidiano con el joven fallecido.

Fuentes remarcó que la intervención no estará limitada a los alumnos, sino que alcanzará a las familias y a la institución educativa en su conjunto, con el objetivo de acompañar el proceso de duelo y sostener la continuidad de las actividades escolares.