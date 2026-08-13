La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a una medida de cese de actividades a nivel nacional programada para el viernes 14 de agosto, disposición a la cual por el momento adheriría la seccional de San Juan según la confirmación otorgada por la propia entidad sindical a DIARIO HUARPE.

La suspensión del servicio de transporte responde al estancamiento de las discusiones salariales con la representación patronal tras 90 días de tratativas infructuosas. La meta del gremio busca reajustar los ingresos iniciales, actualmente situados entre $2,3 millones y $2,4 millones, mediante la incorporación de sumas fijas al básico para equipararse con los valores fijados en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Por su parte, las empresas atribuyen el escenario conflictivo a severas complicaciones financieras derivadas del costo de operación y del esquema tarifario vigente. Debido a esta situación, la entidad patronal solicitó a las autoridades gubernamentales la aplicación de la conciliación obligatoria.

La resolución que adopte el Ministerio de Capital Humano definirá el panorama de la jornada. Si el Estado dispone el dictado de dicha medida administrativa antes del horario previsto para el inicio del reclamo, la organización sindical deberá pausar la protesta para continuar el diálogo en la mesa de negociación. De no mediar esa disposición oficial, las filiales del interior del país concretarán el freno total de las prestaciones.