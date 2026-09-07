Sin detenidos por la pelea en el Rawson entre familiares del prestamista y su cliente

La violenta pelea protagonizada por Ricardo Javier Martínez y otro hombre durante la madrugada del domingo tuvo un segundo capítulo horas después, cuando familiares del prestamista y del otro involucrado se enfrentaron en el Hospital Rawson, donde ambos permanecían internados.

Por este nuevo episodio, no hubo detenidos, aunque sí se radicaron denuncias y las actuaciones quedaron en manos de la Policía para determinar qué ocurrió y quiénes participaron del enfrentamiento.

La fiscal que interviene aclaró que se trata de un hecho diferente al ocurrido en la vivienda de Martínez y que la investigación por el incidente en el hospital se encuentra todavía en una etapa muy incipiente.

Por esa razón, evitó adelantar detalles sobre las circunstancias que provocaron el enfrentamiento entre los familiares y señaló que, al momento de brindar la información, todavía contaba solamente con los reportes iniciales y las directivas impartidas a los efectivos policiales.

Las personas involucradas realizaron denuncias cruzadas, que fueron radicadas en dependencias policiales diferentes. La decisión de separar las actuaciones tuvo como objetivo descomprimir el conflicto y evitar que la situación continuara escalando entre las familias.

Mientras tanto, la Justicia mantiene dos investigaciones paralelas. Por un lado, intenta determinar qué ocurrió durante la violenta pelea entre Martínez y el otro hombre, quién inició el ataque y qué rol tuvo cada uno. Por otro, se investigan las circunstancias del posterior enfrentamiento entre sus familiares en el Hospital Rawson.

Hasta el momento, ninguna persona quedó detenida por la pelea ocurrida en el hospital, aunque las denuncias ya fueron realizadas y la investigación continúa.