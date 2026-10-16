La internación del papa León XIV, quien fue operado el martes 13 de octubre por un cáncer de pulmón, abrió interrogantes sobre quién conduce la Iglesia católica mientras el pontífice permanece hospitalizado. Aunque sus actividades públicas fueron suspendidas, la estructura del Vaticano continúa funcionando con normalidad y el Papa conserva todas sus atribuciones. La administración cotidiana está a cargo de funcionarios encabezados por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

La intervención quirúrgica se realizó en el hospital Gemelli de Roma y requirió que el pontífice permaneciera bajo anestesia general durante aproximadamente 90 minutos. Esta situación volvió a poner sobre la mesa un aspecto particular del funcionamiento de la Iglesia: no existe una figura que asuma automáticamente el poder cuando el Papa atraviesa una enfermedad o una incapacidad temporal.

A diferencia de otros sistemas de gobierno, donde existen mecanismos de reemplazo ante una ausencia presidencial, la Iglesia católica no cuenta con un cargo equivalente al de vicepresidente. Por eso, incluso durante una internación, el pontífice mantiene su autoridad y puede continuar tomando decisiones.

Quién se encarga del Vaticano mientras el Papa se recupera

Durante la hospitalización de León XIV, las tareas administrativas de la Santa Sede permanecen en manos de la Curia Romana, integrada por distintos organismos encargados de gestionar los asuntos de la Iglesia en todo el mundo.

Una de las principales figuras es el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien coordina buena parte del funcionamiento institucional y las relaciones diplomáticas con otros países.

La Secretaría de Estado cumple un papel central dentro de la estructura eclesiástica, debido a que interviene tanto en cuestiones administrativas como en los vínculos internacionales de la Santa Sede.

Sin embargo, Parolin no reemplaza al Papa ni asume su autoridad. Las decisiones que requieren exclusivamente la aprobación del pontífice continúan dependiendo de León XIV, incluso durante su recuperación.

De hecho, el Papa retomó algunas actividades desde su habitación del hospital, donde mantuvo encuentros de trabajo con funcionarios de la Santa Sede.

Qué sucede si un Papa no puede ejercer sus funciones

El derecho canónico contempla procedimientos específicos cuando un pontífice fallece o presenta su renuncia, pero no establece un sistema claro de sucesión temporal para situaciones de incapacidad médica.

Esto significa que, ante una enfermedad grave, la Iglesia mantiene su funcionamiento habitual a través de sus organismos administrativos, aunque determinadas decisiones deben esperar la intervención del Papa.

La situación no es nueva. Durante los pontificados de Juan Pablo II y Francisco, las internaciones obligaron a reorganizar agendas y delegar actividades, sin que eso implicara una transferencia formal del poder.

El escenario es diferente cuando ocurre una muerte o una renuncia. En esos casos comienza el período conocido como sede vacante, durante el cual se ponen en marcha los mecanismos que conducen a la elección de un nuevo pontífice.

Cómo sigue la recuperación de León XIV

Mientras tanto, el papa León XIV continúa internado en el hospital Gemelli, donde los médicos siguen de cerca su evolución después de la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

El Vaticano informó este jueves 15 de octubre que el pontífice pasó una buena noche y que los controles médicos mostraron resultados favorables. Además, comenzó a realizar ejercicios respiratorios, recuperó movilidad y retomó progresivamente algunas tareas cotidianas.

La previsión inicial es que permanezca hospitalizado al menos hasta el martes 20 de octubre, aunque el alta dependerá de su evolución.

Por otra parte, continúa pendiente la definición sobre su viaje a Sudamérica, previsto para noviembre, que incluye una visita a Argentina. Hasta el momento, la Santa Sede no anunció modificaciones oficiales en el itinerario.