El Ministerio de Salud de San Juan difundió una serie de recomendaciones para prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una enfermedad que puede afectar especialmente a la población infantil y que está relacionada principalmente con el consumo de alimentos o agua contaminados.

El SUH es una enfermedad grave que puede producirse a partir de una infección causada por determinadas cepas de la bacteria Escherichia coli. Una de las principales vías de transmisión es el consumo de alimentos contaminados, aunque también puede producirse por el contacto directo entre personas o con animales.

Entre los alimentos que requieren mayores cuidados se encuentran las carnes, principalmente la carne picada y sus preparaciones, debido a que una cocción insuficiente puede favorecer la supervivencia de la bacteria. Por ese motivo, una de las medidas fundamentales es asegurarse de que la carne quede completamente cocida, sin sectores rosados en su interior.

Los cuidados para prevenir el SUH

La prevención comienza con una correcta manipulación de los alimentos. Es importante lavarse las manos con agua y jabón antes de cocinar y comer, después de ir al baño, cambiar pañales o tener contacto con animales.

También se debe evitar la contaminación cruzada. Para ello, los alimentos crudos deben mantenerse separados de aquellos que ya están cocidos o listos para consumir. Del mismo modo, se recomienda no utilizar los mismos utensilios, tablas o recipientes para carnes crudas y otros alimentos sin antes realizar una correcta limpieza.

Las frutas y verduras que se consumen crudas deben lavarse cuidadosamente, mientras que el agua utilizada para beber o preparar alimentos debe ser segura. También es importante consumir leche y productos lácteos pasteurizados.

Desde Salud recomendaron además evitar bañarse en aguas que no estén habilitadas, otra de las medidas destinadas a disminuir las posibilidades de exposición.

A qué síntomas prestar atención

La enfermedad puede comenzar con síntomas gastrointestinales, como diarrea, dolor abdominal y vómitos. Ante la aparición de síntomas, especialmente en niños, es importante realizar una consulta médica y evitar la automedicación.

Las medidas de higiene y seguridad alimentaria resultan fundamentales para reducir los riesgos. Una correcta cocción de las carnes, el lavado frecuente de manos y el cuidado en la preparación y conservación de los alimentos son algunas de las principales herramientas de prevención.