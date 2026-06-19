El conflicto por los límites entre San Juan y La Rioja sumó un nuevo actor en respaldo de la posición sanjuanina. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic) difundió un comunicado en el que repudió las declaraciones y acciones impulsadas desde la provincia vecina y manifestó su apoyo al gobernador Marcelo Orrego en la defensa del territorio provincial.

Desde la organización sindical expresaron su "más enérgico repudio" a los planteos realizados por el gobernador riojano Ricardo Quintela respecto de una porción del territorio que actualmente se encuentra bajo jurisdicción de San Juan. Además, remarcaron que acompañan la gestión de Orrego en la defensa del territorio sanjuanino, de sus recursos naturales, de su futuro y de símbolos emblemáticos como Ischigualasto.

Sitraic sostuvo que la defensa de los derechos soberanos constituye una responsabilidad de todos los sanjuaninos y enfatizó que "la jurisdicción de San Juan no está en discusión", en línea con la postura que viene sosteniendo el Gobierno provincial frente al reclamo riojano.

El respaldo sindical se conoce en medio de una creciente controversia institucional luego de que la Cámara de Diputados de La Rioja avanzara con una ley que cuestiona la delimitación vigente entre ambas provincias y promueve acciones judiciales para revisar los límites establecidos hace más de cinco décadas.

La norma aprobada por la Legislatura riojana declara la nulidad de la Ley Nacional Nº 18.004, sancionada en 1968, y dispone la creación de una comisión especial para estudiar antecedentes históricos, jurídicos y cartográficos vinculados a la disputa. Además, instruye a la Fiscalía de Estado de esa provincia a impulsar acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y solicitar medidas cautelares sobre los territorios en discusión.

La controversia involucra una extensa franja territorial que abarca sectores cercanos a Ischigualasto y áreas vinculadas a importantes proyectos mineros. Entre ellas aparecen zonas relacionadas con el proyecto Vicuña y regiones de influencia de Gualcamayo, espacios considerados estratégicos por su potencial económico y turístico.

La respuesta del Gobierno de San Juan no tardó en llegar. A través de un mensaje difundido en redes sociales, Orrego fue categórico al afirmar que los límites provinciales cuentan con respaldo legal y que ninguna provincia puede modificarlos de manera unilateral.

"Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014", sostuvo el mandatario.

Además, recordó que cualquier modificación territorial requiere la intervención del Congreso Nacional y cuestionó el intento de avanzar mediante legislación provincial. "Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara", afirmó.

En ese contexto, el pronunciamiento de Sitraic se convirtió en una nueva muestra de respaldo institucional a la posición sanjuanina. El sindicato reafirmó su compromiso con la defensa de la identidad, la historia y los intereses de la provincia, al tiempo que acompañó el llamado a la unidad realizado por Orrego para enfrentar el reclamo impulsado desde La Rioja.

Mientras la disputa se encamina hacia una definición política o judicial, el conflicto sigue sumando adhesiones y consolidando un frente común en San Juan para sostener la vigencia de los límites actuales.