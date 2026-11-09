Estar informado es importante, pero pasar horas mirando noticias sobre inundaciones, terremotos o conflictos puede generar angustia, irritabilidad y agotamiento. El psicólogo Luis Giménez Agüero explicó en Salud & Bienestar que la exposición constante a contenidos alarmantes, especialmente a través del celular, puede afectar el descanso, la concentración y la manera en que nos relacionamos con los demás.

Durante la entrevista, motivada por las noticias vinculadas al fenómeno de El Niño y otros acontecimientos ambientales, el especialista describió un problema cada vez más cotidiano: recibir tanta información que resulta difícil procesarla. “Estamos infoxicados, intoxicados por el exceso de información”, afirmó.

Cuando las noticias generan angustia

Giménez Agüero señaló que la acumulación de imágenes impactantes y mensajes negativos puede alimentar el miedo, el enojo y la sensación de impotencia. También mencionó la ecoansiedad, un término utilizado para describir la preocupación intensa ante los problemas ambientales y sus posibles consecuencias.

Luis Giménez Agüero, licenciado en Psicología.

Según explicó, una respuesta posible frente a esa saturación es sentirse paralizado y dejar de prestar atención a lo que ocurre. Otra es continuar buscando noticias, aunque provoquen malestar. En ambos casos, recomendó observar cómo influye ese consumo en la vida diaria, sin confundir la necesidad de informarse con la obligación de permanecer conectado. El objetivo no es dejar de conocer la realidad, sino encontrar una forma de hacerlo sin perder bienestar.

Entre las señales de alerta destacó los cambios en el estado de ánimo, las dificultades para dormir, la pérdida de concentración y una sensación persistente de desesperanza. El malestar puede aumentar cuando la persona revisa las redes apenas se despierta o continúa desplazándose entre publicaciones que le generan enojo.

Hábitos para informarse sin agotarse

El psicólogo propuso establecer horarios para consultar noticias y evitar que el teléfono sea la primera actividad del día. También aconsejó contrastar la información con distintas fuentes, comprobar los datos antes de compartirlos y aprender a reconocer contenidos engañosos.

“Si veo una noticia chequear, tratar de leer diferentes puntos de vista”, recomendó. Para el profesional, desarrollar un criterio propio ayuda a no quedar atrapados en publicaciones que buscan provocar reacciones inmediatas.

Además, sugirió equilibrar el tiempo frente a las pantallas con actividad física, contacto con la naturaleza, propuestas artísticas y conversaciones cara a cara. Hablar de aquello que preocupa puede ayudar a recuperar vínculos y transformar la incertidumbre en acciones posibles, como colaborar con otras personas o participar en iniciativas comunitarias.

Frente a situaciones que no podemos controlar, Giménez Agüero invitó a concentrarse en decisiones concretas y a buscar apoyo si la angustia interfiere con la rutina. Su mensaje final resumió el desafío: “Menos conectarnos ahí, más conectarnos entre nosotros y con nosotros mismos y la naturaleza”.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.