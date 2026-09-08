Sobreseyeron a los familiares del penitenciario en la estafa de $264.000.000

La Justicia condenó a cuatro años de prisión efectiva a Alejandro Ezequiel Jofré, el agente penitenciario acusado de estafar a 53 personas por más de $264.000.000. La resolución se conoció luego de un juicio abreviado en el que el juez de Garantías Matías Parrón homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa. En paralelo, fueron sobreseídos tres familiares que habían sido investigados por su presunta participación en las maniobras.

Las fiscales Gabriela Blanco y Julieta Luluaga explicaron que el padre de Jofré, la madre de sus tres hijos y su hermana habían sido imputados inicialmente como partícipes necesarios. La investigación había detectado transferencias de dinero hacia cuentas bancarias y billeteras virtuales pertenecientes a esas personas.

Sin embargo, las fiscales señalaron que durante el proceso no se reunieron elementos suficientes para sostener una acusación contra ellos. "El padre de Jofré, la madre de sus tres hijos y su hermana fueron imputados en su momento como partícipes necesarios, debido a que sus cuentas personales, billeteras virtuales y cuentas bancarias aparecían como destinatarias de algunas de las transferencias realizadas por los damnificados", explicaron.

Y agregaron: "En el día de ayer se solicitó y se dictó el sobreseimiento de los tres, porque la Fiscalía no encontró elementos suficientes para acreditar la disposición de esos bienes por parte de estas personas".

Según explicaron, tampoco pudieron acreditar que los familiares hubieran actuado con conocimiento y voluntad de participar en la maniobra. "No se pudo acreditar el dolo ni la voluntad de participación. Tampoco se encontró en los tres sobreseídos el despliegue de la maniobra por parte de ellos", señalaron las representantes del Ministerio Público Fiscal.

La condena contra Jofré

En cuanto a Jofré, las fiscales precisaron que la audiencia por el juicio abreviado se realizó el día anterior y que el juez Matías Parrón homologó el acuerdo entre la Fiscalía, representada por el fiscal Guillermo Heredia, y la defensa técnica, a cargo del abogado Leonel García.

"El juez de Garantías Matías Parrón homologó el acuerdo al que se arribó entre la Fiscalía y la defensa técnica, por lo cual condenó a Jofré a sufrir la pena de cuatro años de prisión efectiva", indicaron.

El condenado permanece detenido en la Comisaría Chimbas Sur, donde se encuentra desde hace aproximadamente un año. La situación se mantendrá hasta que la sentencia quede firme. Luego será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir la pena.

La maniobra y los $264.000.000

De acuerdo con la investigación, Jofré se presentaba ante compañeros del Servicio Penitenciario como un supuesto inversor y aseguraba tener diferentes negocios por fuera de su actividad como agente penitenciario.

Entre otras actividades, decía contar con una panadería perteneciente a su padre, realizar licitaciones con la Municipalidad de Angaco y comercializar materiales de construcción. También ofrecía préstamos e inversiones con intereses superiores a los que podía obtenerse mediante una entidad bancaria. "De esa manera atraía a sus compañeros para que le entregaran sumas de dinero", explicaron las fiscales.

La maniobra comenzó con la devolución de parte del dinero y de los intereses prometidos. Sin embargo, cuando Jofré empezó a captar mayores sumas, dejó de cumplir con los pagos y comenzó a responder con distintas excusas.

"En un principio hacía las devoluciones de los intereses y las ganancias que prometía. Luego, cuando empezó a captar una determinada cantidad de dinero, dejó de pagar. Incluso dejó de responder mensajes y de afrontar los compromisos que había asumido", detallaron.

La investigación contabilizó 53 denunciantes y estableció un perjuicio económico de más de $264.000.000. La mayoría de los damnificados eran compañeros de Jofré, aunque también hubo familiares y personas que llegaron a confiar en él por recomendación de empleados del Servicio Penitenciario.