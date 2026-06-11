Sobreseyeron a los jugadores de Velez denunciados por abuso sexual

La justicia penal tomó una decisión definitiva respecto a la situación legal de los cuatro integrantes del club Vélez Sarsfield que enfrentaban una denuncia por abuso. Tras analizar las pruebas y testimonios recolectados durante el proceso, se dictó el sobreseimiento total de los deportistas involucrados en la causa.

El fallo judicial sostiene una premisa fundamental para el cierre del expediente al indicar que "el hecho existió pero no constituye delito" según consta en la resolución oficial.

Esta determinación pone fin a la incertidumbre sobre el futuro procesal de los futbolistas que habían sido denunciados inicialmente. La investigación recorrió diversas instancias hasta llegar a la conclusión actual. Los magistrados basaron su postura en la falta de elementos que configuren una conducta típica penada por la ley a pesar de reconocer la existencia de un encuentro.

Con esta medida judicial los deportistas recuperan su estatus legal previo a la acusación. El sobreseimiento implica que no habrá juicio oral ni condenas para los señalados en este caso que tuvo una gran repercusión en la opinión pública y en el ámbito del deporte nacional. La resolución ya fue notificada a las partes para cerrar formalmente el seguimiento de la denuncia radicada hace meses.