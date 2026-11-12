Una corriente de agua socavó la base de un camino en Las Caletas, en el departamento de Calingasta, a unos 25 kilómetros de Barreal. Un video difundido este miércoles 11 de noviembre muestra cómo el agua arrastra sedimentos y abre cavidades debajo del terraplén, generando el riesgo de que parte de la superficie ceda. El material fue registrado y difundido por el medio especializado Minería & Desarrollo.

El sector afectado se encuentra en el corredor de la Ruta Provincial 400, una traza que no solo utilizan turistas y montañistas para acceder a los atractivos de la alta montaña sanjuanina, sino que también integra el camino que la multinacional Glencore utiliza para llegar al proyecto de cobre El Pachón.

Según relató la persona que registró las imagenes, el agua "comenzó a comerse el camino y a pasar por debajo de la traza hacia el otro lado". A medida que la corriente se lleva el material que sostiene la superficie de rodamiento, existe el riesgo de que parte del camino ceda.

El socavamiento es un proceso de erosión en el que el agua subterránea o una corriente superficial arrastra el material suelto que sostiene una estructura (en este caso, el terraplén del camino). Al quedar huecos, la superficie pierde sustento y puede colapsar bajo el peso de un vehículo.

Queda por establecer si el daño está en la traza principal o en un ramal secundario, en qué condiciones puede circular el tránsito pesado y qué organismo tiene a su cargo el mantenimiento del tramo. Esta última duda no es menor: la existencia de una ruta provincial y de servidumbres mineras (los permisos de paso para las empresas) requiere distinguir las responsabilidades.

Un acceso para el turismo y la minería

La Ruta Provincial 400 vincula Barreal con Las Caletas, Las Hornillas y la zona donde se unen los ríos Blanco y Los Patos. Las Caletas cuenta con un refugio de montaña y es un punto de llegada para quienes practican escalada deportiva y trekking. El corredor, además, conecta con el camino de acceso a El Pachón.

La importancia estratégica de esta vía se refleja en las inversiones recientes. En 2019, la Dirección Provincial de Vialidad ensanchó y mejoró 41 kilómetros de la ruta, incluidos los sectores entre el campamento de Pachón, Las Caletas y la Junta de los Ríos. Más acá en el tiempo, en diciembre de 2024, Glencore habilitó un puente provisorio sobre el río Los Patos para conectar la ruta con la servidumbre minera.

Posteriormente, la empresa construyó dos puentes definitivos sobre los ríos Los Patos (de 50 metros) y Colorado (de 25 metros), que fueron inaugurados el 10 de junio de 2026 con la presencia del gobernador Marcelo Orrego.

Estas obras confirman la relevancia de un corredor que debe soportar no solo el tránsito de vehículos mineros, sino también el de los prestadores turísticos y excursionistas que visitan la zona. El episodio vuelve a poner en evidencia la necesidad de mantener los accesos de montaña de Calingasta, donde el desarrollo productivo y la seguridad de las personas dependen de una infraestructura capaz de resistir las condiciones naturales de la cordillera.