El FNS Forum 2026 incorporará por primera vez cuatro mesas sectoriales para generar encuentros específicos entre empresas, proveedores e inversores. Una estará dedicada a la minería, en un contexto de crecimiento de los grandes proyectos de cobre en San Juan. Las mesas funcionarán el 19 de noviembre, en paralelo a las tradicionales rondas de negocios. Las otras temáticas serán financiamiento, reconversión agroindustrial y comercio electrónico.

Gustavo Fernández, ministro de la Producción de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que la minería ya estaba presente en el foro a través de las rondas de negocios. "Lo que se incorporan son mesas sectoriales. Una de ellas es de minería, pero va a haber otra de financiamiento, otra de reconversión agroindustrial y otra de comercio electrónico", señaló.

Un espacio para el asociativismo

El objetivo de la mesa minera será impulsar asociaciones entre proveedores locales y empresas de otras provincias interesadas en invertir en San Juan. "Es crear espacios de interés entre interesados en desembarcar con inversión en San Juan y posibles socios locales para fortalecer a las empresas locales con capacidad financiera y experiencia de otras firmas", dijo el funcionario orreguista.

Fernández o anticipó que llegarán empresas de otras provincias, como ocurrió en ediciones anteriores. "Vimos durante la feria minera que hubo interesados de Santa Fe, de Mendoza, un grupo de Buenos Aires, algunos partidos de Buenos Aires que están trabajando".

"Lo que está moviéndose mucho es la búsqueda de activar asociaciones con el sector local", afirmó Fernández.

La FNS como vidriera internacional

El foro también contará con embajadores y agregados comerciales de distintos países. Fernández confirmó que fueron invitados representantes diplomáticos y que existe interés de algunos países en participar con sus delegaciones comerciales. También solicitaron espacios gobiernos provinciales como Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Fernández destacó además el interés extranjero. "Permanentemente hay delegaciones extranjeras que están viniendo. El año pasado tuvimos una de Alemania, de la Unión Europea, vino de Japón, ha venido esta delegación sueca", detalló. También anticipó una nueva misión de empresas europeas antes de fin de año.

Las otras tres mesas

La mesa de reconversión agroindustrial tendrá como uno de sus ejes la vitivinicultura y la incorporación de variedades de uva de mesa certificadas para exportación. También se prevé la llegada de empresas españolas vinculadas con genética de uva.

Mientras que la de financiamiento buscará ampliar las alternativas para las pymes sanjuaninas. Además del crédito bancario, se analizarán herramientas como avales de sociedades de garantía recíproca y acceso al mercado de capitales, con participación de entidades como San Juan Bursátil y bancos.

Por otro lado, la cuarta mesa estará dedicada al comercio electrónico, un sector que mantiene tasas de crecimiento de dos dígitos. El objetivo será analizar cómo las empresas sanjuaninas pueden utilizar plataformas digitales para ampliar sus mercados.

Las rondas de negocios se realizarán en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, como el año pasado. Las mesas tendrán salas propias, todavía en definición, y se analizan espacios con capacidad para unas 200 personas, según la demanda de cada temática.