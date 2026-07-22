Nunca fue tan fácil comunicarse como en la actualidad. Un mensaje, una videollamada o una publicación permiten llegar a cualquier persona en cuestión de segundos. Sin embargo, esa facilidad para conectar con otros no siempre se traduce en vínculos más profundos. Cada vez más personas experimentan una sensación de soledad que impacta directamente en su bienestar emocional. Sobre esta realidad habló el licenciado Luis Giménez, psicólogo, durante su participación en Salud & Bienestar, el programa que se emite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube.

El especialista explicó que la sociedad atraviesa un profundo cambio impulsado por el desarrollo tecnológico. "Estamos a un clic de distancia, sin embargo los vínculos cara a cara son cada vez más difíciles", afirmó, al describir una de las principales contradicciones de la actualidad.

Según indicó, la tecnología facilita la comunicación, pero también puede favorecer procesos de aislamiento cuando reemplaza el encuentro humano.

"Es muy sencillo conectar con la realidad a través de un artefacto, pero es muy difícil conectar realmente con otro ser humano", resumió.

Cuando la conexión no alcanza

Giménez diferenció la soledad elegida, que puede convertirse en un espacio de reflexión y crecimiento personal, de aquella que genera aislamiento y sufrimiento.

"No es lo mismo experimentar la soledad como un proceso de descubrimiento interno que sentir una desconexión ligada al aislamiento", explicó.

El psicólogo sostuvo que la hiperconectividad convive con un aumento de problemas como la depresión, el consumo problemático y el riesgo de suicidio. Si bien aclaró que estos fenómenos tienen múltiples causas, señaló que la pérdida de espacios de encuentro y de vínculos significativos también influye.

Entre las primeras señales de alerta mencionó las alteraciones del sueño, el insomnio, el diálogo interno cada vez más negativo, la tristeza persistente, la desesperanza y la apatía. Cuando estos síntomas se mantienen durante varias semanas, recomendó consultar con un profesional de la salud mental.

"Nadie se salva solo. A veces necesitamos buenas compañías, a veces acompañamiento profesional y otras veces volver a encontrarnos con la naturaleza", expresó.

Redes sociales, autoestima y vínculos reales

Durante la entrevista también analizó el papel de las redes sociales, especialmente entre adolescentes y niños. Explicó que muchas plataformas funcionan bajo una lógica de validación permanente, donde la autoestima puede quedar condicionada por la cantidad de reacciones o comentarios recibidos.

"Las redes sociales amplifican un modelo de competencia donde la autoestima está ligada a que te den o no te den un 'like'", advirtió.

El especialista recordó que los adultos mayores también integran uno de los grupos más vulnerables, ya que la creciente digitalización muchas veces incrementa su sensación de exclusión.

Frente a este escenario, propuso recuperar hábitos sencillos que fortalezcan la salud emocional: dedicar tiempo a los encuentros cara a cara, practicar la gratitud, aprender a perdonar, disfrutar de las pequeñas experiencias cotidianas y establecer momentos de descanso del teléfono celular.

Incluso comparó esa práctica con un ayuno. "Así como uno hace un ayuno de comida, también puede hacer un ayuno del tiempo que dedica al teléfono", señaló.

Antes de finalizar, dejó un mensaje para quienes hoy atraviesan sentimientos de soledad.

"Es importante encontrar la posibilidad de abrirse, acercarse y hablar. Cuando uno se siente mal tiende a aislarse, pero justamente en esos momentos es cuando más necesita pedir ayuda".

Su reflexión invita a mirar más allá de las pantallas y recordar que la verdadera conexión sigue construyéndose en el encuentro con los demás, donde escuchar, compartir tiempo y acompañar continúan siendo herramientas fundamentales para cuidar la salud mental.