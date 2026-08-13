Soledad Pastorutti pasó este miércoles por Jáchal y protagonizó un emotivo homenaje a Buenaventura Luna. La cantante llegó hasta Huaco, visitó la tumba del reconocido poeta y compositor sanjuanino y dejó como recuerdo un fragmento de su tradicional poncho.

La visita se produjo en el marco de la gira nacional con la que “La Sole” celebra sus 30 años de trayectoria musical. Como parte de esa propuesta, la artista recorre 30 lugares emblemáticos de la Argentina vinculados con su historia y con las raíces de la música popular.

Durante las primeras horas de la tarde, Pastorutti recorrió las calles de Jáchal y mantuvo encuentros con músicos y referentes culturales del departamento. Posteriormente se trasladó hasta Huaco para homenajear a Eusebio de Jesús Dojorti, conocido artísticamente como Buenaventura Luna.

Allí visitó la tumba del poeta, compositor y periodista y entregó a representantes de una escuela local un pedazo de una de las prendas que se convirtió en símbolo de su carrera artística.

“Quiero dejarte para la escuela un pedazo de mi poncho”, expresó Soledad durante la actividad. La artista explicó que eligió llegar hasta Huaco porque considera al lugar como el “kilómetro cero del folclore”, por tratarse de la tierra de Buenaventura Luna.

El reconocimiento de Soledad a Buenaventura Luna

Durante su paso por Huaco, la cantante también destacó el legado que Buenaventura Luna dejó en la cultura popular argentina y recordó el papel que tuvo en la difusión del folclore en una época en la que las posibilidades de comunicación eran muy diferentes a las actuales.

Pastorutti se mostró emocionada después de visitar su tumba y destacó especialmente el carácter pionero del artista sanjuanino, quien llevó su música y su trabajo a Buenos Aires y tuvo una importante presencia en la radio.

La visita a Jáchal y Huaco se convirtió así en una de las paradas de la particular recorrida que Soledad realiza por el país para celebrar sus tres décadas sobre los escenarios.

Tras dejar en suelo huaqueño un fragmento de su emblemático poncho, la cantante continuó con el itinerario previsto dentro de su gira aniversario, pero dejó en San Juan un recuerdo cargado de simbolismo y ligado a una de las figuras fundamentales del folclore argentino.