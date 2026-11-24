Solfrut se posiciona como la mayor productora de aceite de oliva de la Argentina bajo un modelo de cadena integrada y tiene en San Juan uno de los pilares de su desarrollo agroindustrial. Desde su planta ubicada en el departamento Sarmiento, la empresa elabora productos que comercializa bajo su marca insignia, Oliovita, y abastece a las principales cadenas de supermercados del país.

En diálogo con HUARPE TV, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026, Daniel Fernández, gerente de Relaciones Institucionales de Solfrut, destacó el alcance nacional que tiene la producción sanjuanina.

“Somos el primer productor de aceite de oliva de la Argentina. Tenemos nuestra marca insignia, que es Oliovita, pero además les elaboramos los aceites a todos los supermercados del país”, explicó.

Daniel Fernández, gerente de Relaciones Institucionales de Solfrut.

La particularidad es que muchos consumidores argentinos adquieren aceite de oliva elaborado en San Juan sin necesariamente conocer su procedencia, debido a que estos productos se comercializan bajo las marcas propias de las cadenas de supermercados.

“Se producen acá, en San Juan, en la planta de Sarmiento. Nosotros los elaboramos, son nuestros propios aceites y se los vendemos a los supermercados”, precisó Fernández.

Entre las cadenas que históricamente fueron abastecidas por la compañía figuran Carrefour, Jumbo, Coto, La Anónima y Vea.

Capacidad industrial e inversiones

El crecimiento de Solfrut estuvo acompañado por un proceso de expansión industrial en San Juan. En mayo de 2025, la compañía inauguró una nueva planta de envasado en la finca El Principio, en Sarmiento, con una inversión de más de US$11 millones que le permitió quintuplicar su capacidad de fraccionamiento.

El establecimiento cuenta, además, con una planta elaboradora de aceite de oliva con capacidad para procesar alrededor de 700.000 kilos diarios de aceitunas y superar los 40 millones de kilos de fruta por campaña.

Actualmente, la compañía avanza en un proceso de diversificación que busca ampliar su participación en el mercado de los alimentos.

“No solo trabajamos con aceite de oliva. Estamos ampliando nuestra familia Oliovita con salsas, aceitunas de mesa y pesto, todo relacionado con la dieta mediterránea”, señaló Fernández.

En ese sentido, la empresa proyecta inversiones por US$19,5 millones en San Juan entre 2026 y 2028, destinadas a la construcción de una planta elaboradora de alimentos y otra para el procesamiento y secado de pistachos.

Un buen año y una advertencia para 2027

Más allá del crecimiento empresarial, Fernández hizo un balance positivo de la producción olivícola durante 2026, aunque advirtió sobre las consecuencias que tendrá el evento climático registrado el pasado 7 de septiembre.

“Este año fue muy positivo. A pesar de la baja de precios, tuvimos una alta producción”, sostuvo.

Sin embargo, anticipó que las condiciones climáticas afectarán los volúmenes productivos de la próxima temporada, con consecuencias que trascenderán a la propia compañía.

“El evento climático del 7 de septiembre va a repercutir en la próxima campaña porque vamos a tener una producción menor, no solo en Solfrut, sino en todas las empresas olivícolas de San Juan”, concluyó.