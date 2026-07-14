A pocas horas del esperado cruce entre la Selección argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, el presidente Javier Milei recibió pedidos de distintos sectores para que declare un feriado nacional o, al menos, disponga un cese de actividades que permita a los argentinos seguir el encuentro.

Lo llamativo es que el reclamo reunió a dirigentes ubicados en extremos opuestos del escenario político. Por un lado, el exlegislador porteño Ramiro Marra, identificado con La Libertad Avanza. Por el otro, Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y uno de los dirigentes sindicales más cercanos al kirchnerismo.

Marra utilizó sus redes sociales para solicitar una medida excepcional al considerar que el encuentro representa un momento histórico para el país.

"Presidente, decrete feriado nacional para el día de mañana. Tenemos en frente una batalla TITÁNICA que requiere la presencia e hinchada de todo argentino", escribió.

Además, sostuvo que "hay momentos que quedan grabados para siempre en la historia de un país, mañana puede ser uno de ellos".

El exlegislador ha manifestado en distintas oportunidades su fanatismo por el fútbol. Incluso viajó a Estados Unidos para seguir a la Selección durante el Mundial 2026 y habitualmente asiste a la Bombonera para ver los partidos de Boca Juniors.

Desde una posición ideológica completamente distinta, Aguiar también reclamó una medida especial, aunque planteó un cese de tareas desde el mediodía para la administración pública nacional.

"El encuentro de mañana entre Argentina e Inglaterra en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional", afirmó.

El dirigente sindical pidió que la medida alcance a la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado para que los trabajadores puedan compartir el partido con sus familias.

"Demandamos que el Gobierno determine un cese de tareas a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias", expresó.

Al mismo tiempo, aclaró que el sindicato garantizaría la prestación de los servicios esenciales y las guardias mínimas para atender cualquier emergencia.

Aunque hasta el momento el Gobierno nacional no dio señales de avanzar con un decreto de esas características, el partido entre Argentina e Inglaterra volvió a generar un hecho poco habitual en la política: dirigentes de espacios enfrentados coincidieron en un mismo reclamo dirigido a la Casa Rosada, apelando al impacto deportivo, cultural e histórico que despierta el encuentro entre ambas selecciones.