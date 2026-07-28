A pesar de que durante 2025 se registraron 507 incendios en viviendas en San Juan y que en los primeros seis meses de 2026 ya se contabilizaron otros 275, apenas el 10% de las casas de la provincia cuenta con un seguro. Empresarios del sector advirtieron que las contrataciones permanecen estancadas desde hace aproximadamente dos años y sostuvieron que la falta de conciencia aseguradora y la situación económica siguen siendo los principales obstáculos.

"En San Juan el porcentaje de consultas para seguros de hogar es muy bajo. Hace aproximadamente dos años que no vemos crecimiento en las contrataciones y, si lo comparamos con el año pasado, tampoco hubo incrementos. La situación sigue completamente estancada", afirmó a DIARIO HUARPE Ariel Vidable, productor de Broker Andino.

"El sanjuanino no tiene incorporado el hábito de contratar este tipo de coberturas. Generalmente las consultas aumentan cuando ocurre un incendio en una vivienda, pero después ese interés vuelve a bajar", agregó.

Por su parte, Hermes Rodríguez, de Hermes Seguros, coincidió con ese diagnóstico. "Si analizamos lo ocurrido durante los últimos dos años, las contrataciones se mantienen prácticamente en el mismo nivel. Comparando 2025 con lo que va de este año no observamos ningún incremento y, a mi entender, la situación económica influye porque muchas familias priorizan otros gastos", expresó.

Además, sostuvo: "En San Juan no existe una verdadera conciencia aseguradora para proteger las viviendas frente al riesgo de incendio. En cambio, las industrias y los comercios sí contratan este tipo de seguros con mucha mayor frecuencia".

"Si tomamos el porcentaje de que solo el 10% se asegura, estamos hablando de apenas 26.000 viviendas aseguradas sobre un universo cercano a las 260.000. Mientras que alrededor de 234.000 permanecen expuestas ante incendios, robos y otros siniestros. Es un nivel muy bajo para una provincia con esa cantidad de hogares".

Cuánto cuesta asegurar una vivienda

Los empresarios insistieron en que el costo de las pólizas no representa un gasto elevado frente a las coberturas disponibles. "Un seguro estándar para una vivienda de 46 metros cuadrados ronda los $20.000 mensuales, aunque siempre depende de las coberturas que cada cliente decida incorporar", explicó Vidable.

Rodríguez aportó otro ejemplo: "Una vivienda de 100 metros cuadrados construidos, con cobertura por incendio, robo y contenido asegurado por hasta $20 millones, tiene un costo aproximado de $15.500 por mes".

Actualmente, un plan básico cuesta entre $15.000 y $20.000 mensuales e incluye incendio, explosión, rayo y asistencia de emergencia. Los planes intermedios van de $20.000 a $35.000 e incorporan robo de contenido, daños por agua, cristales y responsabilidad civil. Las coberturas completas oscilan entre $35.000 y $60.000, mientras que las opciones premium superan ese valor e incluyen mayores sumas aseguradas, tecnología, mobiliario de alto valor y otros beneficios.

Pocas consultas terminan en una contratación

El bajo nivel de interés también se refleja en la cantidad de operaciones concretadas. "De cada 10 personas que consultan, apenas dos o tres terminan contratando el seguro. Eso significa que el porcentaje de cierre ronda el 30%, un nivel realmente bajo", indicó Vidable.

El empresario añadió que durante el invierno suelen aumentar las consultas por coberturas contra incendios, mientras que en verano la demanda se concentra en viviendas de alquiler y cabañas debido a la ausencia temporal de sus propietarios.

Más de 500 incendios en un año

Los datos que Bomberos le proporcionó a DIARIO HUARPE reflejan que el riesgo no es menor. Durante 2025 se registraron 507 incendios en viviendas de la provincia, mientras que entre enero y junio de 2026 ya se contabilizaron 275 hechos.

Las principales causas de esos siniestros fueron problemas en las instalaciones eléctricas y descuidos relacionados con el uso del fuego, dos situaciones que los especialistas consideran prevenibles con controles y mantenimiento adecuados.