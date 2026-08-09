La elección de autoridades de la CGT Regional San Juan quedó oficialmente convocada para el martes 25 de agosto y tendrá un mecanismo definido por la Secretaría del Interior de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. El plenario electivo se realizará desde las 11 en la sede de Suoes Cuyo, ubicada en calle Basil 458 Este, Capital.

La convocatoria fue emitida por la Secretaría del Interior de la CGT nacional, en el marco de las funciones que le asigna el artículo 65 de la organización y de la reglamentación vigente para las delegaciones regionales. El documento establece quiénes podrán participar, cómo se acreditarán los representantes y cuál será el procedimiento para elegir a la nueva conducción.

El dato político central es que la elección ya tiene reglas formales y que la definición estará en manos de las organizaciones sindicales que cumplan con los requisitos establecidos por la conducción nacional. En ese escenario, la posibilidad de alcanzar una lista de unidad continúa siendo uno de los principales interrogantes de la interna sindical sanjuanina, aunque la convocatoria contempla expresamente qué sucederá si finalmente se presentan dos o más nóminas.

Para participar del plenario, deberán estar debidamente confederadas a la CGT de la República Argentina y tener jurisdicción dentro de la Delegación Regional San Juan. Es decir, la convocatoria no habilita la participación de cualquier organización sindical, sino de aquellas que se encuentren formalmente incorporadas a la estructura de la CGT nacional y cumplan con las condiciones previstas en el reglamento de las delegaciones regionales.

Además, cada organización confederada podrá designar un solo representante para el plenario. Ese delegado deberá ser acreditado mediante un poder en el que consten su nombre, apellido y número de documento, el cargo que ocupa en el sindicato y el membrete de la organización. La convocatoria aclara que el aval tendrá validez únicamente si es otorgado por la conducción nacional de la respectiva organización sindical.

La jornada comenzará con la apertura del plenario a cargo de una persona designada por la Secretaría del Interior. Luego se entonará el Himno Nacional Argentino y se elegirá una Comisión de Poderes integrada por tres delegados participantes del encuentro. Después habrá un cuarto intermedio para que esa comisión presente su despacho.

Uno de los pasos centrales será la elección de la Junta Electoral. Según la convocatoria, estará integrada por cinco compañeros elegidos entre los asistentes al plenario. Sus integrantes deberán designar posteriormente a un presidente y a un secretario.

A partir de allí se abrirá la instancia decisiva: la presentación de listas. El documento establece dos mecanismos diferentes. Si se presenta una sola lista, será aprobada por simple aclamación. En cambio, si se presentan dos o más listas, la elección será mediante voto secreto y la nómina ganadora será la que obtenga simple mayoría.

Este punto resulta clave para la interna sindical de San Juan porque deja formalmente abierta la puerta tanto a un acuerdo entre los distintos sectores como a una competencia electoral. Si los gremios alcanzan una lista única, la nueva conducción quedará consagrada por aclamación. Si no hay acuerdo y aparecen dos o más alternativas, los representantes habilitados deberán definir mediante voto secreto.

Una vez determinado el resultado, se realizará la proclamación de la lista electa y la puesta en posesión de los cargos. El orden del día también contempla que el nuevo delegado regional pronuncie unas palabras y que el cierre del plenario quede a cargo de integrantes presentes del Secretariado Nacional de la CGT.

La acreditación de los delegados podrá realizarse por correo electrónico ante la Secretaría del Interior. De todos modos, la convocatoria establece que el mismo 25 de agosto, desde las 11 y en la sede donde se realizará el plenario, se constituirá un domicilio especial para recibir las respectivas credenciales y poderes de los representantes.

Con la publicación de esta convocatoria, la elección dejó de ser una fecha en discusión y pasó a tener un procedimiento formal establecido por la conducción nacional de la CGT. El escenario político-sindical que queda por resolver es si los distintos gremios logran cerrar un acuerdo para presentar una lista única o si la disputa por la conducción regional se trasladará a las urnas.

Así, el 25 de agosto no solamente se conocerá quién estará al frente de la Delegación Regional San Juan, sino también cómo quedará conformada la estructura de conducción de la CGT en la provincia. La participación estará limitada a las organizaciones que cumplan las condiciones fijadas por la CGT nacional y cuyos representantes estén correctamente acreditados.