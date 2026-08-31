La sanjuanina Sonia Delgado, una de las principales referentes de la actividad minera provincial, fue nominada en la categoría "Mujer Destacada en Minería" de los Premios Argentina Mining 2026, una distinción que reconoce a profesionales y ejecutivas con aportes relevantes al desarrollo de la industria.

La noticia fue confirmada por la propia Delgado a través de sus redes sociales, donde expresó su satisfacción por integrar una de las ternas del tradicional reconocimiento. "Recibir esta nominación como Mujer Destacada en Minería es en sí misma un reconocimiento, un enorme honor y, sobre todo, una oportunidad para agradecer", publicó.

La ejecutiva agradeció especialmente a Argentina Mining por generar espacios que visibilizan el liderazgo femenino dentro de una industria históricamente vinculada a los hombres y destacó el trabajo colectivo detrás de cada logro profesional.

"Esta nominación también representa un reconocimiento al trabajo de todos los equipos que acompañan cada desafío y hacen posible avanzar. Ningún logro es individual cuando se cuenta con un gran equipo", señaló.

Actualmente, Delgado se desempeña como presidenta de Golden Mining y directora ejecutiva de Challenger Gold, empresa que impulsa el desarrollo del proyecto aurífero Hualilán, en Ullum. Antes de asumir funciones ejecutivas en la compañía, desarrolló una extensa trayectoria en el ámbito público y privado, ocupando cargos como secretaria de Minería de San Juan, subsecretaria de Planificación y Promoción del Desarrollo Minero y jefa de asesores de la Secretaría de Minería de la Nación.

Su carrera ya había sido reconocida este año cuando recibió el premio "Mujer Minera 2025" durante el seminario Argentina Oro, Plata y Cobre, organizado por Panorama Minero. En aquella oportunidad fue destacada por su liderazgo al frente de Challenger Gold y por convertirse en una de las primeras mujeres en conducir una compañía minera de alcance internacional con operaciones en Argentina.

La nominación se produce además en un momento clave para Hualilán. Durante las últimas semanas Challenger Gold reactivó las perforaciones exploratorias a gran escala en el proyecto, con un programa de 35.000 metros y cuatro equipos de perforación, una de las campañas más importantes encaradas por la compañía desde que tomó el control del yacimiento.

Los ganadores de los Premios Argentina Mining 2026 se conocerán durante Argentina Mining Norte, que se desarrollará entre el 2 y el 4 de septiembre en Salta. Delgado comparte la terna con otras referentes de la actividad y buscará sumar un nuevo reconocimiento a una trayectoria que la posicionó como una de las mujeres con mayor visibilidad dentro de la minería argentina.