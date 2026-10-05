Sonia Sánchez fue elegida como la nueva Reina del Adulto Mayor de Albardón durante una celebración que reunió a vecinos, familiares, autoridades y las candidatas en el Cine Teatro Albardón.

La representante de los vecinos del Lote Hogar N° 6, de 65 años, fue coronada como la nueva soberana del departamento ante un importante marco de público. Sánchez es casada, tiene cinco hijos, 13 nietos y un bisnieto, y tendrá la representación de los adultos mayores de Albardón durante el próximo año.

La elección se desarrolló en una noche marcada por la emoción, los aplausos y el acompañamiento de la comunidad. Del encuentro participaron todas las candidatas y autoridades municipales, encabezadas por el intendente Juan Carlos Abarca, junto al diputado departamental Pedro Albagli, concejales y funcionarios municipales.

También estuvieron presentes familiares y vecinos que acompañaron la celebración y alentaron a las mujeres que participaron de la elección.

Las candidatas que formaron parte de esta edición fueron Carmen Valdez, Ana Morales, Zulema del Rosario Montaña, María Ermelinda Salinas y Zuliani Ana Beatriz, además de Sonia Sánchez.

Desde el municipio destacaron especialmente la participación y el compromiso de cada una de las candidatas, y señalaron que la elección busca poner en valor la experiencia, la sabiduría y el protagonismo de los adultos mayores dentro de la comunidad.

Reconocimiento a la reina saliente

Durante la celebración también hubo un reconocimiento para Juana Irma Espejo, quien finalizó su período como Reina del Adulto Mayor de Albardón.

Espejo representó durante un año a los adultos mayores del departamento y recibió el agradecimiento por su compromiso y por las actividades realizadas durante su reinado.

Con la coronación de Sonia Sánchez, Albardón renovó así su representación del Adulto Mayor, en una celebración que tuvo como protagonistas a las mujeres de la comunidad y al acompañamiento de sus familias y vecinos.