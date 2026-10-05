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Sonia Sánchez es la nueva Reina del Adulto Mayor de Albardón
POR REDACCIÓN
Sonia Sánchez fue elegida como la nueva Reina del Adulto Mayor de Albardón durante una celebración que reunió a vecinos, familiares, autoridades y las candidatas en el Cine Teatro Albardón.
La representante de los vecinos del Lote Hogar N° 6, de 65 años, fue coronada como la nueva soberana del departamento ante un importante marco de público. Sánchez es casada, tiene cinco hijos, 13 nietos y un bisnieto, y tendrá la representación de los adultos mayores de Albardón durante el próximo año.
La elección se desarrolló en una noche marcada por la emoción, los aplausos y el acompañamiento de la comunidad. Del encuentro participaron todas las candidatas y autoridades municipales, encabezadas por el intendente Juan Carlos Abarca, junto al diputado departamental Pedro Albagli, concejales y funcionarios municipales.
También estuvieron presentes familiares y vecinos que acompañaron la celebración y alentaron a las mujeres que participaron de la elección.
Las candidatas que formaron parte de esta edición fueron Carmen Valdez, Ana Morales, Zulema del Rosario Montaña, María Ermelinda Salinas y Zuliani Ana Beatriz, además de Sonia Sánchez.
Desde el municipio destacaron especialmente la participación y el compromiso de cada una de las candidatas, y señalaron que la elección busca poner en valor la experiencia, la sabiduría y el protagonismo de los adultos mayores dentro de la comunidad.
Reconocimiento a la reina saliente
Durante la celebración también hubo un reconocimiento para Juana Irma Espejo, quien finalizó su período como Reina del Adulto Mayor de Albardón.
Espejo representó durante un año a los adultos mayores del departamento y recibió el agradecimiento por su compromiso y por las actividades realizadas durante su reinado.
Con la coronación de Sonia Sánchez, Albardón renovó así su representación del Adulto Mayor, en una celebración que tuvo como protagonistas a las mujeres de la comunidad y al acompañamiento de sus familias y vecinos.