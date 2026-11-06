La renuncia de Diego Andrés Hoffmann, responsable de coordinar la atención médica del presidente Javier Milei, quedó oficializada este jueves en el Boletín Oficial. La decisión fue avalada por Karina Milei y abrió interrogantes porque no se informaron los motivos de la salida ni quién ocupará uno de los cargos más sensibles de la estructura presidencial.

Uno de los funcionarios con responsabilidad directa sobre la atención sanitaria del presidente Javier Milei dejó su cargo y el Gobierno evitó informar las razones.

La Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, oficializó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann como coordinador de la Unidad Médica Presidencial, el organismo encargado de organizar la asistencia médica permanente del mandatario en la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y durante las actividades oficiales dentro y fuera del país.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 505/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Allí se establece que la salida tiene vigencia desde el 1 de octubre de 2026, pero no se brindan explicaciones acerca de los motivos que llevaron al alejamiento del profesional.

Un cargo estratégico cerca del Presidente

La Unidad Médica Presidencial ocupa un lugar clave dentro de la estructura de apoyo al jefe de Estado. Su función es garantizar la cobertura sanitaria permanente del Presidente, coordinar controles médicos, estudios clínicos, tratamientos y la atención de las comitivas oficiales durante viajes y actividades institucionales.

Como coordinador del área, Hoffmann estaba a cargo de supervisar el funcionamiento de un equipo que permanece operativo las 24 horas para responder a cualquier contingencia vinculada con la salud presidencial.

Su salida genera interés porque se trata de un puesto de extrema sensibilidad institucional, habitualmente reservado y con escasa exposición pública.

¿Quién es Hoffmann?

Diego Andrés Hoffmann es cardiólogo y desarrolló gran parte de su carrera profesional en el Sanatorio Mater Dei. Además de su actividad médica, acumuló experiencia dentro de la estructura sanitaria de la Presidencia. Formaba parte de la Unidad Médica Presidencial desde 2016 y había atravesado distintas gestiones gubernamentales antes de asumir formalmente la coordinación del organismo. Su designación en el cargo se produjo el 8 de marzo de 2024 mediante el Decreto 389/2024.

Qué dice la resolución publicada por el Gobierno

La norma difundida en el Boletín Oficial indica que Hoffmann presentó su renuncia por nota administrativa y que los organismos competentes no formularon objeciones para aceptar la dimisión.

El expediente también señala que no registra deudas, cargos pendientes de rendición patrimonial ni sumarios administrativos en trámite. Por ese motivo, la resolución instruye a la administración a liquidar los haberes correspondientes y formaliza el cese de funciones.

Sin embargo, el documento no incorpora ninguna referencia a cuestiones personales, profesionales, sanitarias o políticas que permitan explicar la decisión.

Otro dato que llamó la atención es que el Gobierno tampoco informó quién ocupará el puesto vacante. Hasta el momento no existe una designación oficial para reemplazar a Hoffmann al frente de la Unidad Médica Presidencial, un organismo que tiene bajo su responsabilidad la atención integral del Presidente durante toda su actividad institucional.

La salida de Hoffmann se suma a otros movimientos registrados en la estructura médica presidencial desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

En agosto de 2025 ya se había producido el reemplazo de Manuel Emilio Estigarribia por Cristian Luis Martelletti, en otra modificación dentro de un sector estratégico de la Casa Rosada.

Ahora, la renuncia de quien coordinaba la atención médica presidencial vuelve a poner el foco sobre un área que trabaja lejos de la exposición pública pero que resulta fundamental para el funcionamiento cotidiano de la Presidencia de la Nación.