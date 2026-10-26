Una obra pública ejecutada de urgencia por la Municipalidad de la Capital desató malestar entre los vecinos de Trinidad. Según contaron los vecinos los trabajos de rotura de calzada sobre la calle Patricias Sanjuaninas se realizaron sin aviso previo a la comunidad, lo que dejó a una familia con la salida de su garaje bloqueada y provocó complicaciones en el tránsito zonal. Mientras los frentistas reclaman mayor comunicación ante este tipo de maniobras, desde el municipio explicaron que la intervención resultó indispensable para evitar inundaciones ante los pronósticos de intensas lluvias.

Inconvenientes sin aviso previo en el garaje

En diálogo con DIARIO HUARPE, Germán Pellinacci, vecino de Capital, relató los contratiempos sufridos al encontrarse de imprevisto con la máquina trabajando en la puerta de su casa. "Fue una situación imprevista. Yo iba a ir para el trabajo, abrí las puertas de mi casa y me encontré con esta obra. No tenía idea ni ningún conocimiento sobre que iba a pasar esto", manifestó.

Los perjuicios tuvieron un impacto directo en la rutina del hogar. Pellinacci llegó tarde a su empleo y su pareja perdió su jornada de trabajo al no poder sacar el vehículo para ir a Albardón. "Mi novia perdió el día de trabajo porque tenía que irse hasta Albardón y no podíamos sacar el vehículo. Recién a la tarde noche pudimos mover el auto después de hacer 60 maniobras", detalló el frentista, quien debió dejar el coche en la calle, junto a los escombros.

El vecino permaneció todo el fin de semana, desde el viernes hasta el lunes al mediodía, sin respuestas ni soluciones para acceder a su propiedad. A esto se sumaron los fétidos olores del desagüe al remover los residuos acumulados. "Se sentía mucho olor al entrar y salir. Era impresionante la cantidad de escombros, botellas, plásticos y vasos que sacaron", indicó.

Pese a la indignación, Pellinacci comprendió la necesidad técnica del saneamiento, aunque exigió que la comuna notifique previamente a los ciudadanos. "Era una obra que había que hacer y está perfecto, porque hay mucha suciedad. Se entiende perfectamente, pero no estaba al tanto", enfatizó.

La postura oficial de la Municipalidad

Ante los reclamos, Lisandro Cevinelli, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Capital, explicó a DIARIO HUARPE las razones técnicas que forzaron la rotura inmediata de la calzada. El funcionario aclaró que las tareas responden a las alertas del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (Copre) por los pronósticos de lluvias intensas. "En la calle Patricias Sanjuaninas se ha tenido que intervenir de manera urgente por ser el canal que desemboca la gran parte de los desagües de agua de la ciudad", afirmó.

Cevinelli detalló que el conducto subterráneo atraviesa la Villa del Pino y pasa por debajo de viviendas del barrio Juan XXIII, hasta la avenida Circunvalación para vincularse con Rawson, donde el agua comenzaba a devolverse e inundar casas.

"Había un tapón muy grande. Intentamos realizar los trabajos con los camiones obturadores de OS, pero no pudimos destrabarlo, así que se tuvo que romper la mitad de la calzada para luego romper la otra mitad y no cortar el tránsito", sostuvo.

El funcionario remarcó la peligrosidad de la obstrucción y la magnitud de los desechos extraídos del canal pluvial. "La complejidad es que es un canal subterráneo que pasa por el barrio Juan XXIII y el agua se estaba devolviendo. Sacamos aproximadamente dos camionadas de escombros", concluyó Cevinelli.

Tras limpiar el canal, se hormigonó, y este lunes se cortó el tránsito para comenzar con los trabajos en la otra mitad de la calzada.

Prevención y convivencia urbana

El caso de la calle Patricias Sanjuaninas pone de manifiesto la difícil convivencia entre la urgencia de las obras públicas preventivas y la cotidianeidad de las familias. La extracción de toneladas de escombros y basura demostró la imperiosa necesidad de sanear los desagües pluviales antes del período de precipitaciones para proteger a la población. Sin embargo, el episodio también evidencia la importancia de perfeccionar los canales de alerta temprana hacia los frentistas, evitando que el mantenimiento de la infraestructura urbana se traduzca en emergencias domésticas para los vecinos.