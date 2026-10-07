San Juan amaneció este miércoles con el servicio de colectivos interrumpido debido a una medida de fuerza impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en reclamo por demoras en el pago del último aumento salarial acordado para los trabajadores del sector. La interrupción afecta desde las primeras horas de la jornada a las líneas urbanas e interurbanas y complica los traslados habituales de miles de pasajeros.

Según informó el gremio, la medida no será continua durante toda la jornada, sino que se desarrollará mediante retenciones del servicio en distintos momentos. El primer corte se extenderá hasta las 8 de la mañana.

La modalidad de la protesta contempla además una nueva instancia de retención en caso de que el aumento salarial reclamado no sea abonado. De acuerdo con lo comunicado por la UTA, si no se concreta el pago, el servicio volvería a interrumpirse a partir de las 11.

De esta manera, la continuidad del transporte público durante el resto de la jornada estará condicionada al cumplimiento del reclamo salarial. El conflicto se concentra específicamente en la demora en la acreditación del incremento ya acordado para los trabajadores del transporte.

Cómo afecta a los pasajeros

La interrupción del servicio se produjo en un horario de alta demanda, por lo que el impacto alcanza a trabajadores, estudiantes y usuarios que utilizan diariamente los colectivos para movilizarse por distintos puntos de la provincia.

La situación obliga a quienes dependen del transporte público a buscar alternativas para sus traslados mientras se espera conocer si el servicio se normalizará después de las 8 o si, por el contrario, se concretará una nueva retención desde las 11.

Hasta el momento, la información difundida no precisó el alcance total de las unidades afectadas ni dio cuenta de una instancia de negociación entre el gremio, las empresas y las autoridades. La evolución del conflicto durante las próximas horas estará vinculada al cumplimiento del pago reclamado por los trabajadores.