Luego de la victoria por 4-0 sobre Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la Selección Argentina ya trabaja enfocado en su siguiente presentación. El elenco conducido por Lionel Scaloni realizó tareas en el Predio Lionel Andrés Messi con la mirada puesta en Burkina Faso, rival al que recibirá el próximo sábado a las 21.00 en el Estadio Monumental. El entrenamiento en Ezeiza se desarrolló a puertas cerradas con trabajos de recuperación para quienes sumaron minutos la noche anterior.

El entrenador cuenta con el plantel completo a excepción de Leonel Flores, quien quedó liberado para sumarse a Boca. En cuanto al equipo que saltará al campo ante el conjunto africano, resalta el retorno de Enzo Fernández tras cumplir su suspensión.

Por su parte, Nicolás Tagliafico mostró una evolución favorable de sus molestias físicas al ejercitarse junto a sus compañeros. Si bien el cuerpo técnico aguardará por su evolución, existe la posibilidad de que reaparezca en el compromiso posterior contra Benín.

La intención del cuerpo técnico es darle rodaje a los futbolistas con poca participación. Tiempo atrás, Lionel Scaloni había señalado que "le daría minutos a los nuevos", promesa que empezó a cumplir ante Bolivia con las apariciones de Román Vega, Valentín Gómez, Leonel Flores, Ezequiel Fernández y Santiago Simón. Para el juego del sábado, hombres como Tomás Palacios, Matías Soulé y Santiago Castro aguardan por su oportunidad para sumar rodaje.

Posterior al choque del sábado, el combinado nacional retornará a la cancha de River el martes a las 20.00 para cruzarse con Benín. Ese compromiso tendrá un marco emotivo especial por ser la función final de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. El capitán arribará al país el domingo para sumarse al grupo el lunes en su última sesión de entrenamiento, antes del encuentro definitivo frente a un Estadio Monumental repleto.