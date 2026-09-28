Sportivo Desamparados venció 2-0 a Belgrano de Sarmiento y consiguió la clasificación a la segunda ronda del Torneo Regional Federal. El Puyutano llegó a los ocho puntos y aseguró su lugar en la siguiente instancia de la competencia.

El equipo capitalino logró hacerse fuerte ante Belgrano y terminó cerrando el encuentro con dos goles. Oscar Sainz y Daniel Castro fueron los encargados de marcar para el conjunto puyutano.

Sainz abrió el partido

Sportivo Desamparados encontró la primera diferencia a través de una pelota aérea. Oscar Sainz apareció para conectar un cabezazo y marcar el primer gol del encuentro.

Con la ventaja, el Puyutano pudo manejar el desarrollo del partido frente a un Belgrano que necesitaba sumar para mantenerse con posibilidades. Sportivo sostuvo el resultado y buscó ampliar la diferencia durante el complemento.

Castro liquidó el encuentro

En el segundo tiempo apareció Daniel Castro para marcar el segundo gol de Sportivo Desamparados. El tanto permitió al Puyutano cerrar el encuentro y quedarse con una nueva victoria en la Zona 6.

Con el 2-0 definitivo, Sportivo alcanzó los ocho puntos y confirmó su clasificación a la segunda ronda del Torneo Regional Federal. Unión quedó con cuatro unidades, mientras que Belgrano de Sarmiento tiene un punto.

Lo que viene en la Zona 6

La próxima fecha tendrá como protagonistas a Unión y Belgrano de Sarmiento. Ese partido será el siguiente compromiso correspondiente a la Zona 6 del Torneo Regional Federal, donde se decretará el segundo clasificado.

Sportivo Desamparados, en tanto, ya tiene asegurado su lugar en la segunda ronda. El Puyutano cerró así una nueva jornada con una victoria que le permitió avanzar en el certamen.