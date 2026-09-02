El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, cuestionó duramente este martes las leyes provinciales que promueven la contratación de proveedores locales, al considerar que ese tipo de iniciativas atentan contra el desarrollo de economías de escala y frenan el crecimiento del sector minero y energético.

"Si en cada provincia vamos a acotar la provisión a pequeñas empresas locales no vamos a poder desarrollar una economía de escala y vamos a hacer que los beneficios de energía y minería no se distribuyan más equitativamente", afirmó Sturzenegger durante la apertura del Foro "Vientos de Cambio" que organiza la Fundación Libertad y Progreso en un hotel céntrico de Buenos Aires.

El funcionario apuntó directamente a las normas provinciales que intentan imponer a las empresas mineras y energéticas la obligación de contratar empresas provinciales o municipales como proveedores. La crítica se da en un contexto donde varias provincias, entre ellas San Juan, impulsan leyes de desarrollo de proveedores locales con exigencias de contratación de mano de obra y servicios de la región.

Sturzenegger enmarcó sus declaraciones dentro de los pilares del modelo de crecimiento del gobierno de Javier Milei: la defensa de los derechos de propiedad y la desregulación de la economía. "La defensa del derecho de propiedad es el programa de crecimiento de este gobierno y el presidente dice que una de las maneras fundamentales de defender los derechos de propiedad es mantener el superávit fiscal", señaló.

El ministro aseguró que la economía crecerá 2,7% en 2026 y 3% en 2027, con lo cual el PBI se habrá expandido durante los cuatro años de la administración libertaria. "Hoy son muchos más fuertes los vientos de cambio. Llegamos a acá con 17.000 millones de desregulaciones, la economía creció 6,7% en el primer año, 3,5% en el segundo año y hoy las expectativas dicen que este año se crece 2,7% y 3% el año que viene", afirmó.

Como segundo pilar, remarcó el proceso de desregulación porque sostuvo que "una regulación limita el uso de los derechos de propiedad".

Sturzenegger también destacó que "se alcanzó el superávit fiscal en el primer mes y se mantuvo toda la gestión". En ese sentido, vinculó la defensa de los derechos de propiedad con el superávit fiscal: ante una crisis, el Estado podría apelar a suba de impuestos para cubrir su déficit.

El ministro afirmó que "este es un gobierno que persiste en esa tarea sin sesgar ni un minuto" y remarcó que "Argentina vive un proceso de crecimiento que está liderado por las exportaciones. Y eso es inédito".

Recordó que "Argentina se había construido su propio Triángulo de las Bermudas por las regulaciones económicas y un Estado sobredimensionado que había dejado un 70% de pobres".

Sturzenegger también puso el foco en la intención del Gobierno de fomentar las inversiones en inteligencia artificial porque será uno de los motores de crecimiento del futuro.

Las declaraciones del ministro generan un escenario de tensión con las provincias mineras, que vienen impulsando normativas para garantizar la participación de empresas locales en los grandes proyectos. En San Juan, la Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros establece prioridad para la contratación de mano de obra y servicios provinciales, mientras que en La Rioja el registro de proveedores exige el 80% de empleo local.

El debate sobre el equilibrio entre la competitividad global y el desarrollo de proveedores locales sigue abierto, con posturas encontradas entre el gobierno nacional y las provincias que buscan asegurar que el boom minero se traduzca en beneficios concretos para sus comunidades.