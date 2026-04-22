El precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril este miércoles, impulsado por los ataques de Irán a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el comercio energético mundial. El alza refleja el nerviosismo creciente en los mercados internacionales ante el riesgo de interrupciones en el suministro.

El crudo Brent —referencia global— se negoció en torno a los 101,50 dólares, mientras que el WTI estadounidense alcanzó los 91 dólares, ambos con subas cercanas al 2% al 3% en la jornada.

La escalada se produjo luego de que fuerzas iraníes atacaran y capturaran buques que intentaban atravesar el estrecho, en medio de un contexto de alta tensión con Estados Unidos y un bloqueo naval que complica la navegación en la zona.

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico: por allí circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier interrupción impacta de forma inmediata en los precios globales.

En este contexto, los mercados reaccionan con volatilidad y preocupación. Analistas advierten que, si la crisis se profundiza o se prolonga, podría generarse una fuerte presión inflacionaria a nivel global y un encarecimiento de la energía y los combustibles.

Además, la incertidumbre se mantiene por la fragilidad de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Aunque hay intentos diplomáticos para sostener una tregua, los episodios militares recientes vuelven a poner en duda una pronta estabilización del conflicto.

El repunte del petróleo marca así un nuevo capítulo en la crisis energética internacional, con impacto directo en economías de todo el mundo y posibles consecuencias en precios, inflación y actividad económica.