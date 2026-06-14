La selección de Estados Unidos se convirtió en una de las grandes atracciones del inicio del Mundial 2026 luego de su contundente triunfo por 4 a 1 sobre Paraguay. El conjunto dirigido por el entrenador argentino Mauricio Pochettino no solo quedó como líder del Grupo D, sino que también generó un fuerte impacto en el mercado de entradas para sus próximos compromisos.

Según datos de la plataforma Ticketdata, los boletos de reventa para los partidos del seleccionado estadounidense durante la fase de grupos aumentaron un 75% en apenas tres días. Actualmente, el valor mínimo promedio ronda los 1.908 dólares, reflejando el creciente interés de los aficionados por ver en acción al combinado anfitrión.

La explosión de la demanda se explica por la imagen que dejó Estados Unidos en su estreno mundialista. Con presión alta, intensidad, circulación rápida del balón y una eficacia poco habitual en su historia reciente, el equipo de Pochettino sorprendió a propios y extraños y se ganó un lugar entre los seleccionados más comentados del torneo.

Los precios de reventa muestran cifras impactantes. Para el partido frente a Australia, previsto en Seattle, las entradas más económicas se ofrecen desde 1.698 dólares en StubHub, mientras que algunos sectores superan los 46.000 dólares. Para el duelo ante Turquía, programado para el 25 de junio en Inglewood, los valores son aún mayores: los boletos más accesibles rondan los 1.435 dólares y los más caros superan los 66.000 dólares.

Otras plataformas especializadas reflejan la misma tendencia. SeatGeek comercializa entradas para el encuentro contra Australia desde 1.830 dólares y para el partido frente a Turquía desde 1.534 dólares, confirmando el fenómeno de demanda que generó el seleccionado estadounidense tras una sola presentación.

El rendimiento del equipo también modificó la percepción sobre sus posibilidades en la Copa del Mundo. Con figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun, Estados Unidos dominó amplios tramos del encuentro ante Paraguay y construyó una victoria que elevó las expectativas alrededor del proyecto encabezado por Pochettino.

El dato resulta aún más llamativo si se lo compara con la anterior participación mundialista del conjunto norteamericano. En un solo partido, Estados Unidos marcó más goles que en toda su campaña en Qatar 2022, donde convirtió apenas tres tantos antes de quedar eliminado en octavos de final.

La repercusión trascendió el ámbito deportivo. El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó públicamente al equipo por la victoria sobre Paraguay, mientras que en medios y redes sociales comenzaron a surgir comparaciones con grandes selecciones históricas debido al nivel mostrado en el debut.

Aunque todavía es temprano para evaluar hasta dónde podrá llegar el equipo en el Mundial, lo cierto es que la selección de Mauricio Pochettino ya se transformó en una de las grandes atracciones del torneo, con miles de aficionados dispuestos a pagar cifras récord para verla jugar.