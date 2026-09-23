Al menos 11 personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas durante un ataque a tiros ocurrido en una vivienda de KwaMakhutha, un municipio ubicado unos 30 kilómetros al sur de Durban, en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal. Tres hombres armados irrumpieron durante una fiesta y dispararon contra las personas que se encontraban dentro de la casa.

El ataque ocurrió el martes por la noche, poco antes de las 23. Según informó la Policía sudafricana, en la vivienda había 13 hombres y una mujer que se encontraba embarazada. Diez de las víctimas murieron en el lugar, mientras que otras cuatro fueron trasladadas a un hospital. Una de ellas falleció posteriormente a causa de las heridas.

Los tres sobrevivientes permanecen bajo atención médica, mientras las autoridades mantienen un operativo para localizar a los responsables. Hasta el momento no hubo detenidos.

La investigación

La Policía acordonó la zona y los investigadores forenses trabajaron en la vivienda para reunir evidencias. Además, las autoridades analizan si el incendio de un automóvil registrado cerca del lugar podría estar relacionado con el ataque.

El comisario interino de la Policía Nacional ordenó un operativo especial de 72 horas para intentar localizar a los tres sospechosos. Las fuerzas de seguridad solicitaron colaboración a los habitantes de la zona para obtener información que permita avanzar con la investigación.

El motivo del ataque todavía no fue confirmado. Sin embargo, la Policía señaló que algunas de las víctimas estaban bajo el radar de la Unidad de Inteligencia Criminal por investigaciones relacionadas con actividades ilegales.

Las autoridades aclararon que no pueden brindar detalles sobre esas investigaciones para no afectar los procedimientos en curso. También indicaron que no se descarta que el tiroteo esté relacionado con una disputa entre grupos rivales.

Una nueva masacre

El ataque se suma a una serie de tiroteos masivos registrados en Sudáfrica durante los últimos meses. En junio, 12 personas fueron asesinadas en un barrio de Johannesburgo en un hecho que la Policía vinculó con bandas criminales.

La violencia armada es uno de los principales problemas de seguridad del país. Entre abril y junio, las estadísticas oficiales registraron 5.427 homicidios, un promedio cercano a 60 asesinatos por día.

A comienzos de este año, el presidente Cyril Ramaphosa autorizó el despliegue de soldados en algunas zonas consideradas conflictivas para colaborar con las fuerzas policiales en la lucha contra los delitos violentos.

Mientras tanto, la investigación por la masacre de KwaMakhutha continúa y los tres hombres señalados como responsables permanecen prófugos.