Sudáfrica hizo historia, venció a Corea y avanzó por primera vez a octavos

Sudáfrica consiguió una clasificación histórica en el Mundial 2026 luego de vencer 1-0 a Corea del Sur y asegurar, por primera vez en su historia, su lugar en la ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo. El triunfo en Monterrey le permitió a los Bafana Bafana finalizar segundos en el Grupo A.

El equipo africano llegó al encuentro con la obligación de ganar para avanzar, mientras que Corea del Sur necesitaba apenas un empate para sostener su clasificación. Sin embargo, Sudáfrica mostró mayor intensidad, generó las situaciones más claras y terminó imponiéndose con un gol que quedará marcado en la historia de su selección.

Durante el primer tiempo, los sudafricanos tuvieron varias oportunidades para abrir el marcador. Thapelo Maseko falló un mano a mano luego de no poder definir con precisión, mientras que Evidence Makgopa también desperdició una ocasión clara frente al arquero coreano.

La recompensa llegó en el complemento. Maseko se tomó revancha y aprovechó una llegada por la banda derecha para convertir el 1-0 definitivo y desatar el festejo de todo un país.

Corea del Sur intentó reaccionar en busca del empate, pero no logró generar suficiente peligro. La ocasión más clara estuvo en los pies de Lee Kang-in, cuyo remate pasó cerca del arco rival. Con el correr de los minutos, los asiáticos perdieron fuerza y no pudieron revertir el resultado.

El calor de Monterrey, con temperaturas superiores a los 30 grados, fue otro factor que influyó en el desarrollo del partido. Aunque afectó a ambos equipos, Sudáfrica logró administrar mejor el desgaste físico y mantuvo su intensidad hasta el final.

La victoria también tuvo un condimento especial para la afición local. Durante el partido, los hinchas mexicanos alentaron a Corea del Sur con el tradicional “sí se puede” luego del gol sudafricano, mientras seguían las noticias del otro encuentro del grupo.

Con esta clasificación, los Bafana Bafana alcanzaron un logro inédito: nunca antes habían superado la fase de grupos en un Mundial. Además, sumaron apenas su tercera victoria en la historia de la competencia.

Tras el encuentro, el entrenador sudafricano Hugo Broos destacó la confianza del equipo, aunque cuestionó la decisión de la FIFA de obligarlos a realizar más viajes antes del duelo de octavos de final.

“Una vez que estás ahí, quieres más y queremos más. El equipo cree en él mismo, pelearemos por 90 minutos y veremos”, expresó el técnico.

Sudáfrica ahora enfrentará a Canadá el próximo 28 de junio en los dieciseisavos de final, en lo que será su primer partido de eliminación directa en un Mundial.

Por su parte, Corea del Sur quedó tercero en el Grupo A y deberá esperar la definición de otros resultados para conocer a su próximo rival, que podría ser Egipto.