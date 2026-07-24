El Gobierno de Suecia presentó una estrategia nacional para impulsar su industria minera y reducir la dependencia europea de China en metales críticos y tierras raras. La medida responde a la creciente preocupación por la seguridad del suministro en sectores estratégicos como la energía, la defensa y la tecnología.

El Ejecutivo sueco declaró la extracción de minerales clave como un asunto de interés para la seguridad nacional y fijó como prioridad agilizar los permisos y la planificación de nuevos proyectos. El objetivo es convertir al país en un referente minero dentro de Europa y fortalecer su autonomía frente a lo que el gobierno considera un riesgo sistémico asociado a la hegemonía china en el mercado global.

La ministra de Energía e Industria, Ebba Busch, fue contundente: "La dependencia de Europa respecto a China representa un riesgo sistémico". Y agregó que facilitar la explotación de recursos propios contribuirá a las capacidades de defensa y al suministro seguro de materiales estratégicos para la industria europea.

Suecia es un país con una larga tradición minera que se remonta al siglo X. Actualmente concentra el 60% de las reservas de hierro conocidas en Europa y produce aproximadamente el 90% del hierro extraído en el continente. El sector minero representa el 3,5% del PIB sueco y el 8% de sus exportaciones.

Entre las principales medidas, la estrategia prevé facilitar la asignación de terrenos para actividades extractivas y simplificar los procesos administrativos, con la intención de acelerar la puesta en marcha de nuevos proyectos. También plantea la creación de una sociedad estatal de inversión dedicada a dinamizar el sector y atraer capital hacia iniciativas consideradas estratégicas.

El yacimiento de Per Geijer, situado en la región ártica cerca de la mina de Kiruna, se perfila como uno de los proyectos emblemáticos para reducir la dependencia del mercado chino. Tiene recursos estimados en 1.200 millones de toneladas de minerales totales y 2,2 millones de toneladas de óxidos de tierras raras. Los óxidos de tierras raras son un grupo de minerales esenciales para la fabricación de imanes permanentes, baterías, paneles solares, turbinas eólicas y tecnología militar.

La declaración de la minería como interés nacional permitirá al Estado intervenir con mayor agilidad en la asignación de terrenos para proyectos extractivos. Sin embargo, esta medida generó tensiones con la comunidad sami, dedicada al pastoreo de renos en la región de Norrland, donde se concentran la mayoría de las minas del país. El pueblo sami advirtió que la expansión de la minería podría poner en peligro su forma de vida tradicional y señaló que los permisos para explotar nuevas reservas en territorios indígenas podrían demorar hasta una década.

Cuatro de los 47 proyectos estratégicos de la Unión Europea para reducir la dependencia de China en minerales críticos se ubican en Suecia, lo que consolida al país como un pilar en la estrategia continental de autonomía en materias primas para la transición energética y tecnológica.

El Gobierno espera que, de cara a 2030, el país avance en la extracción de al menos 13 metales y minerales estratégicos adicionales a los ya explotados.