Los trabajadores de McDonald’s, Burger King, Mostaza y otras cadenas de comida rápida tienen una nueva actualización salarial en agosto de 2026. El esquema contempla sueldos básicos que van desde los $997.033 hasta más de $1,6 millones, según la categoría, a los que se suma una asignación no remunerativa.

La actualización corresponde a los empleados alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 329/00 y surge del acuerdo entre la Federación de Trabajadores Pasteleros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines.

Durante agosto, los trabajadores reciben una asignación no remunerativa equivalente al 3,94% calculada sobre los salarios básicos de julio. El incremento forma parte de un esquema escalonado que continuará durante los próximos meses.

Cuánto cobran en agosto

Los salarios básicos establecidos para las diferentes categorías son:

Encargado: $1.661.538.

Dependiente de Salón: $1.589.043.

Cajero: $1.294.387.

Dependiente de Mostrador: $1.246.146.

Empleado B: $1.223.928.

Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $1.195.522.

Empleado A: $1.175.318.

Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $1.163.517.

Empleado Principiante: $1.108.417.

Aprendiz menor de 18 años: $997.033.

A esos montos se agrega en agosto el 3,94% no remunerativo. Por ejemplo, un encargado suma aproximadamente $65.465, mientras que un dependiente de salón recibe unos $62.586 adicionales. Para un cajero, el extra ronda los $50.980 y para un empleado principiante, los $43.674.

Cómo siguen los aumentos

El acuerdo salarial establece una actualización progresiva. Después del 3,94% correspondiente a agosto, la asignación no remunerativa llegará al 5,70% en septiembre y al 7,40% en octubre.

Finalmente, en noviembre los incrementos previstos pasarán a formar parte de los salarios básicos, dando lugar a una nueva escala para los trabajadores del sector.

Las sumas no remunerativas también son consideradas para el cálculo de vacaciones, horas extras, aguinaldo y adicionales convencionales, como la antigüedad. Además, están alcanzadas por los aportes correspondientes a obra social, sindicato y mutual.