Hablar del suicidio con información responsable no aumenta el riesgo de que ocurra. Por el contrario, permite derribar mitos, identificar señales de alarma y facilitar el acceso a la ayuda profesional. Ese fue uno de los principales mensajes que dejó la entrevista realizada en el programa Salud & Bienestar, que se transmite por HUARPE TV en la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube.

Nos visita la licenciada Gema Martínez, psicóloga, quien remarcó que visibilizar esta problemática constituye una herramienta fundamental para la prevención y el acompañamiento de quienes atraviesan un profundo sufrimiento emocional.

"El ponerle voz a la problemática hace que podamos atender con mayor prontitud alguna situación de riesgo", expresó la profesional.

Durante la entrevista explicó que aún persisten falsas creencias, como pensar que quien habla de suicidio "solo busca llamar la atención" o que conversar sobre el tema incentiva la conducta. Sin embargo, sostuvo que la evidencia científica demuestra lo contrario.

"Hablar de la problemática reduce el impacto de que la persona realmente lo haga", afirmó.

Las señales que merecen atención

La psicóloga explicó que no existe un único indicador, sino un conjunto de cambios que pueden reflejar un importante sufrimiento emocional. Entre ellos mencionó el aislamiento, la pérdida de interés por actividades habituales, alteraciones del sueño, irritabilidad, conflictos frecuentes, expresiones de desesperanza o frases como "ya no puedo más" o "sería mejor no estar".

Aclaró que estos signos no significan necesariamente que una persona vaya a suicidarse, pero sí indican que necesita ser escuchada y acompañada.

"Son indicadores de que hay que atender este sufrimiento emocional", señaló.

También recordó que algunas personas presentan mayor vulnerabilidad debido a antecedentes de enfermedades mentales, intentos previos de suicidio, autolesiones, consumo problemático, experiencias traumáticas o escasas redes de apoyo. Sin embargo, insistió en que cualquier persona puede atravesar una crisis y necesitar ayuda.

Frente a la manifestación de ideas relacionadas con la muerte, la recomendación fue evitar minimizar lo que la persona expresa. En lugar de responder con frases como "no es para tanto" o "ya va a pasar", propuso generar espacios de conversación genuinos.

"¿Cómo te gustaría que yo te ayude?", sugirió como una de las preguntas más valiosas para acompañar a quien está sufriendo.

Escuchar, acompañar y buscar ayuda profesional

Martínez destacó que la escucha activa constituye una de las herramientas más importantes para familiares y amigos. Estar presentes, compartir tiempo, acompañar a las consultas y favorecer que la persona pueda expresar lo que siente resulta mucho más útil que ofrecer soluciones rápidas o emitir juicios.

En relación con las redes sociales, advirtió que pueden transformarse tanto en una fuente de información confiable como en un espacio donde circulan contenidos perjudiciales, especialmente para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por eso recomendó consultar siempre fuentes científicas y organismos oficiales.

La especialista también valoró el trabajo conjunto que realizan los sistemas de salud, educación y desarrollo humano desde la implementación de la normativa provincial vigente, que promueve acciones de prevención, capacitación y espacios de escucha para detectar tempranamente situaciones de riesgo.

Respecto de quienes ya atravesaron un intento de suicidio, explicó que resulta indispensable sostener el tratamiento psicológico y, cuando corresponda, psiquiátrico, fortalecer la red de apoyo y evitar períodos prolongados de aislamiento durante los primeros meses posteriores a la crisis.

Como mensaje final dejó una reflexión dirigida tanto a quienes atraviesan un momento difícil como a su entorno.