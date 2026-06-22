La investigación judicial que tiene como principal imputado al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde sumará un nuevo elemento de análisis. El juez federal Luis Armella resolvió incorporar al expediente los videos difundidos recientemente en los que se observa a Jesica Cirio mostrando fajos de dólares guardados en un vestidor de la vivienda que compartía con el dirigente peronista. La causa busca determinar si existió enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a partir de bienes y movimientos patrimoniales que no podrían justificarse con los ingresos declarados por el exfuncionario.

El expediente se inició en 2023 tras el denominado "Yategate", cuando se difundieron imágenes de Insaurralde navegando junto a Sofía Clerici en un lujoso yate en Marbella, España. A partir de ese episodio, la Justicia comenzó a investigar el origen de su patrimonio, sus gastos en el exterior y diversas propiedades vinculadas al exintendente de Lomas de Zamora.

Las grabaciones que ahora serán incorporadas al expediente comenzaron a circular en los últimos días y muestran a Cirio dentro de un vestidor donde aparecen importantes cantidades de dólares almacenadas en bolsas plásticas transparentes. Según distintas reconstrucciones realizadas por los investigadores y medios nacionales, las imágenes habrían sido registradas en 2023 en la residencia que ambos compartían en el barrio privado Fincas de San Vicente.

Armella adelantó que las filmaciones serán sometidas a peritajes para determinar, entre otros aspectos, el monto aproximado del dinero exhibido y su posible relevancia dentro de la investigación patrimonial. De acuerdo con fuentes judiciales, si se comprueba que se trata de fondos no declarados, Insaurralde podría ser convocado a brindar explicaciones sobre su origen y sobre las razones por las cuales ese dinero no figuraba en los registros analizados por la Justicia.

La incorporación de este material se produce mientras avanzan las pericias patrimoniales ordenadas sobre los bienes del exfuncionario. Los fiscales intentan reconstruir la evolución de su patrimonio, incluyendo viajes al exterior, inmuebles, gastos personales y movimientos financieros. Incluso ya solicitaron que Insaurralde sea llamado a declaración indagatoria junto a otras personas investigadas por presuntas maniobras de ocultamiento de bienes.

Tras la difusión de los videos, Jesica Cirio emitió un comunicado en el que sostuvo que el material fue obtenido de manera ilegal y denunció que desde hace más de un año viene siendo víctima de intentos de extorsión relacionados con esas grabaciones. Además, afirmó que todos sus ingresos están declarados y aseguró que continuará colaborando con la Justicia. También cuestionó la autenticidad de algunas secuencias y señaló que las imágenes habrían sido editadas.

La causa atraviesa así una nueva etapa con la incorporación de pruebas que podrían resultar determinantes para el futuro procesal de Insaurralde. Los investigadores esperan ahora los resultados de los peritajes y de las medidas ordenadas para establecer si el dinero exhibido en los videos guarda relación con las maniobras patrimoniales bajo sospecha.