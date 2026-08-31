En diálogo con DIARIO HUARPE, el director de Hidráulica de San Juan, José María Ginestar, confirmó que los departamentos de Zonda, Ullum, Albardón y Sarmiento han sido integrados en el plan de obras preventivas que lleva adelante el comité de crisis de la provincia. Este comité, conformado por el gobernador Marcelo Orrego, busca mitigar los posibles impactos que podría llegar a generar el fenómeno climático del Súper El Niño durante los próximos meses de verano.

La primera etapa consistió en coordinar de manera estratégica las fuerzas y recursos con los que cuenta cada organismo del Estado, unificándolos bajo un mismo plan integral que ya está activo en el territorio.

La planificación de las acciones inmediatas y las obras de infraestructura proyectadas se gestionan de forma unificada. La primera medida del comité fue asegurar la disponibilidad de maquinaria pesada en la denominada tercera zona de riesgo histórico de la provincia, integrada por Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Calingasta. Estas localidades presentan recurrentemente complicaciones e inundaciones incluso durante periodos de veranos secos. Al preverse una temporada considerablemente más húmeda debido a El Niño, la provincia activó defensas urgentes en estas zonas críticas para evitar el colapso de las tomas y proteger a las poblaciones ante las crecidas.

Un segundo anillo de protección hídrica

Frente a la lógica preocupación de los vecinos de otras zonas de San Juan que también han padecido graves inundaciones en el pasado, las autoridades explicaron que el esquema trabaja bajo un concepto de anillos de seguridad progresivos. Una vez que se completen las tareas en la primera zona de riesgo, el comité avanzará de inmediato en este segundo anillo defensivo que abarca a Albardón, Zonda, Ullum y Sarmiento. En estas áreas también se han registrado problemas de inundación en veranos secos, lo que anticipa una situación crítica si los caudales aumentan drásticamente en los próximos meses de lluvias abundantes debido al fenómeno meteorológico.

Dentro de la estructura del comité se ha dispuesto la participación de especialistas para brindar un tratamiento adaptado a las realidades geográficas de las cuencas de Zonda, Sarmiento y Albardón. En Sarmiento se proyectó la limpieza de drenes esenciales, enfocándose en el dren Bofinger y en los canales de drenaje que van hacia Mediagua. Por otro lado, en Albardón, la prioridad absoluta será fortalecer las defensas sobre el río Yakín, un cauce inestable que ya generó desbordes y complicaciones severas debido a crecidas imprevistas en temporadas pasadas, requiriendo un refuerzo estructural muy urgente para proteger a las comunidades vecinas.

Inspecciones en Zonda e intervenciones

En el caso particular de Zonda, los trabajos de mitigación ya se están ejecutando y fueron objeto de una reciente recorrida de inspección por parte de las autoridades de Hidráulica. Estas acciones se desarrollan en coordinación interinstitucional con otros organismos estatales, entre los que destaca Recursos Energéticos. Entre las obras complementarias más importantes resalta la limpieza integral del dique Soldano, una infraestructura de retención que complementa al dique Ullum pero está emplazada en territorio de Zonda. Asimismo, se ejecutan movimientos de suelo para defensas y se proyecta la instalación de espinas de pescado o botadores de crecidas aguas arriba del río.

Desafíos de la planificación urbana

Al ser consultado sobre si la provincia se encuentra a tiempo de ejecutar estas defensas ante la inminente llegada de El Niño, Ginestar aportó una visión más realista sobre el problema de fondo. Sostuvo que, incluso si las tareas estatales hubiesen comenzado una década atrás, la problemática no estaría resuelta debido al constante avance de la población y los asentamientos humanos sobre cauces naturales del agua. Para graficar esto, el director de Hidráulica puso como ejemplo a Barreal —cuyo nombre evoca su origen geográfico de sedimentos de lodo—, advirtiendo que la gran preocupación radica en que se esperan caudales muy superiores en sitios donde flujos menores ya causaron estragos en el pasado.