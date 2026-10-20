El sistema eléctrico de San Juan está preparado para afrontar contingencias climáticas vinculadas a lluvias intensas, inundaciones o nevadas, en un escenario de condiciones meteorológicas atípicas por el fenómeno de El Niño. Así lo aseguró Roberto Ferrero, vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), quien explicó que las medidas apuntan a mantener las instalaciones en condiciones y restablecer el servicio rápidamente si ocurre una falla.

“El sistema eléctrico de San Juan está diseñado siguiendo los estándares reglamentarios respectivos; está preparado para las contingencias climáticas que azotan a instalaciones que están ubicadas en la vía pública”, afirmó Ferrero en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

El funcionario explicó que el trabajo para el período de verano se concentra en la resiliencia del sistema eléctrico. El concepto refiere a la capacidad de las instalaciones para soportar eventos meteorológicos adversos y recuperar su funcionamiento en el menor tiempo posible cuando una contingencia provoca una interrupción.

“La resiliencia hace a que las instalaciones estén preparadas para determinado tipo de eventos, por ejemplo meteorológicos, tormentas o inundaciones o lo que fuera, y si tienen alguna contingencia, hay algún problema, rápidamente se pueda restituir”, detalló.

La preparación cobra relevancia ante la posibilidad de lluvias superiores a las habituales y otros fenómenos que puedan afectar el servicio en distintos puntos de la provincia. Ferrero señaló que el objetivo es sostener la disponibilidad del abastecimiento eléctrico y contar con capacidad de respuesta frente a problemas en instalaciones ubicadas en la vía pública.

En ese escenario, el vicepresidente del EPRE remarcó que Naturgy, la empresa concesionaria del servicio, tiene la obligación de mantener la infraestructura en condiciones. Si se producen interrupciones o salidas de servicio por responsabilidad de la distribuidora, el organismo puede aplicar sanciones.

“Si hay contingencias o hay salidas de servicio o lo que fuere, por responsabilidad de la empresa, la empresa es sancionada, se le aplica una sanción”, advirtió Ferrero. Además, precisó que las multas se traducen íntegramente en descuentos en las facturas de los usuarios.

El funcionario también diferenció las tareas para afrontar contingencias climáticas de las inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura eléctrica a largo plazo. Estas últimas forman parte de un programa de obras que contempla transformadores, líneas eléctricas y estaciones transformadoras para mejorar la seguridad y la calidad del abastecimiento.

“Hay que mirar no a la coyuntura, no a este verano, que el problema de este verano es otro, sino el largo plazo”, explicó Ferrero. Como ejemplo, indicó que una ampliación de un transformador de 132 kilovoltios puede requerir entre un año y medio y dos años.

De esta manera, la preparación para el súper El Niño combina el mantenimiento permanente de las instalaciones y la capacidad de restablecer el servicio ante eventos meteorológicos con inversiones estructurales para acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica de San Juan.

Textuales

Roberto Ferrero / Vicepresidente del EPRE