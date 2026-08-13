Supermercados Toledo atraviesa una delicada situación financiera y tuvo que vender una de sus sucursales para conseguir fondos y afrontar el pago de salarios adeudados. La cadena marplatense mantiene desde hace varios meses un conflicto laboral que alcanza a unos 1.800 trabajadores.

La empresa había pagado solamente el 40% de los salarios correspondientes a julio y mantenía pendiente el 60% restante. Ante esta situación, los empleados iniciaron medidas de fuerza que incluyeron retenciones de tareas en diferentes establecimientos.

El conflicto llegó al Ministerio de Trabajo bonaerense, donde representantes de la compañía y de los trabajadores participaron de una audiencia. Allí, Toledo asumió el compromiso de completar este viernes 14 de agosto el pago de los haberes que todavía adeuda.

En medio de esas negociaciones se conoció que la firma decidió desprenderse de una de sus sucursales para obtener los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones salariales. Hasta el momento no trascendió cuál es el establecimiento involucrado en la operación.

Qué pasará con los empleados

La venta generó preocupación por el futuro de los trabajadores que cumplían tareas en el establecimiento. Sin embargo, la empresa comunicó a los representantes sindicales que serán reubicados en otras sucursales de la cadena.

De esta manera, en principio, la operación no implicaría despidos ni una reducción de la planta de trabajadores. Actualmente, Toledo cuenta con alrededor de 1.800 empleados, de los cuales aproximadamente 1.400 están representados por el Sindicato de Empleados de Comercio y los restantes pertenecen al Sindicato de la Carne.

La venta de la sucursal vuelve a poner el foco sobre la situación económica de la histórica compañía marplatense, que desde hace meses enfrenta dificultades para cumplir en tiempo y forma con sus compromisos salariales.