

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan participó de los actos en conmemoración del 32° aniversario del atentado a la AMIA, que dejó 85 personas fallecidos y más de 300 heridos.

El acto se realizó en la sede de la Sociedad Israelita de San Juan, donde se honró la memoria de las víctimas se reclamó para que haya justicia.

En representación de la Ciudad, participó la intendenta Susana Laciar, quien recientemente integró el Encuentro Federal de Intendentes realizado en la sede de la AMIA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a jefes comunales de todo el país.

En ese ámbito se renovó un compromiso institucional para que se recuerde por la AMIA en cada ciudad argentina. La conmemoración también tuvo un profundo significado para San Juan al recordar a Jorge Antúnez, “Jorgito”, un joven de Angaco que, con apenas 18 años, había viajado a Buenos Aires y que perdió la vida en el atentado mientras trabajaba como mozo a pocos metros de la sede de la mutual.

Su historia representa el vínculo directo de la provincia con aquella tragedia y mantiene vigente el recuerdo de una de las víctimas sanjuaninas.

En ese marco, el municipio reafirmó su compromiso con la educación en valores, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la lucha contra toda forma de discriminación y el rechazo al antisemitismo y a cualquier manifestación de odio o violencia.