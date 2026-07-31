El Ministerio de Educación de San Juan suspendió las clases para este viernes 31 de julio en los departamentos de Iglesia, Jáchal y Calingasta debido a la alerta meteorológica vigente y por recomendación de la Dirección de Protección Civil.

La medida alcanza a todos los turnos, niveles y modalidades del sistema educativo, tanto de gestión estatal como privada, y tiene carácter preventivo para resguardar a estudiantes, docentes y personal escolar frente a las condiciones climáticas adversas.

Además de la suspensión de las actividades escolares, el Ministerio informó que quedaron anulados los llamados docentes previstos para este viernes en los tres departamentos afectados. En ese sentido, los directivos deberán generar nuevamente las convocatorias cuando se normalice la situación.

Desde la cartera educativa recordaron que, ante este tipo de contingencias, se activa el Plan de Contingencia establecido por la Resolución N° 12277-ME-2024, que fija el procedimiento a seguir en casos de fenómenos meteorológicos que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades escolares.

Las autoridades provinciales señalaron que continúan monitoreando la evolución del tiempo y aclararon que, en caso de registrarse cambios en las condiciones climáticas o de adoptarse nuevas medidas, la información será comunicada por los canales oficiales.