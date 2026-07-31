Suspendieron la Fiesta del Molino Viejo en Jáchal por el luto de la tragedia en Ischigualasto

La Municipalidad de Jáchal anunció la suspensión de la Fiesta del Molino Viejo, prevista para este fin de semana, en señal de duelo por la tragedia aérea ocurrida en el departamento Valle Fértil, donde murieron siete personas tras la caída de un helicóptero.

A través de un comunicado oficial, el municipio informó que la decisión fue adoptada "en un marco de respeto, acompañamiento y solidaridad hacia las familias afectadas", al considerar que el hecho enluta a toda la provincia y conmueve especialmente a la comunidad jachallera.

"El dolor que atraviesa la provincia requiere un gesto institucional acorde a la gravedad del momento", señalaron desde la comuna al explicar los motivos de la medida.

Asimismo, las autoridades confirmaron que la Fiesta del Molino Viejo será reprogramada, aunque la nueva fecha aún no fue definida. Indicaron que el cronograma actualizado será comunicado oportunamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Jáchal.

La suspensión se suma a otras decisiones adoptadas en distintos puntos de San Juan tras el accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil, una de las tragedias más graves registradas en la provincia en los últimos años.