Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación tomó la decisión de interrumpir la actividad escolar en los departamentos Iglesia, Calingasta y Jáchal a partir de las 13 del 2 de septiembre. La disposición preventiva afecta a las aulas en los turnos interturno, tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades.

Frente a esta situación, desde la cartera educativa puntualizaron que "se recuerda a los padres/tutores de estudiantes cuyos hijos se encuentran cursando el turno mañana que no deben retirarlos antes de horario, a la vez que en las escuelas con jornada completa se les servirá a los estudiante el almuerzo previsto".

La interrupción también alcanza al ámbito administrativo laboral, ya que comprende los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para la jornada, los cuales quedarán anulados y los directores deberán generarlos nuevamente.

Para garantizar la continuidad institucional y la seguridad, las autoridades recordaron que "se activa el Plan de Contingencia, establecido por la Resolución Nro 12277-ME-2024". El monitoreo sobre la evolución de las condiciones del tiempo continuará a lo largo del día y, según remarcaron desde el organismo, "en caso de registrarse novedades, se informará por medios oficiales".