El Ministerio de Educación de San Juan determinó la suspensión de las actividades escolares en los departamentos cordilleranos para este lunes 20 de julio. La disposición rige para Calingasta, Iglesia y Jáchal, abarcando todos los turnos, niveles y modalidades del sistema educativo provincial tanto de gestión estatal como privada. Esta decisión se tomó por recomendación de la Dirección de Protección Civil ante la vigencia de una alerta meteorológica que advierte sobre condiciones climáticas adversas.

El fenómeno climático asociado a El Niño generó una alarma en la provincia con pronósticos de nevadas, viento zonda y ráfagas que podrían alcanzar los 160 km/h. Ante acumulaciones de nieve que llegan a los tres metros y ráfagas extremas, desde los organismos oficiales se pidió a la población "evitar traslados innecesarios y extremar las medidas de precaución" para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Debido a este escenario, las autoridades escolares recordaron a directivos y docentes que "se activa el Plan de Contingencia" bajo la Resolución número 12277-ME-2024.

Las instituciones educativas permanecerán cerradas durante toda la jornada mientras se monitorea la evolución del tiempo. Desde el gobierno provincial informaron que seguirán de cerca la situación para comunicar con anticipación cualquier medida adicional que resulte necesaria en caso de que se decida otra acción frente a la inestabilidad.